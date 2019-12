Greta y los personajes Time “para bien o para mal”

Greta Thunberg fue elegida Personaje del Año 2019 de la afamada revista Time hace dos semanas. La activista ambiental sueca, de 16 años, se convirtió así en la más joven en recibir este reconocimiento. Su destacada lucha en favor del medio ambiente ya la había catapultado este año incluso al Premio Nobel de la Paz. Thunberg se suma a la histórica serie de personalidades que, tal cual dicen en Time, “para bien o para mal” fueron consideradas los más influyentes en el planeta durante sus respectivas gestiones.

Greta ingresa en el cuadro de 96 personalidades de esta revista cuasi centenaria. Un 3 de marzo de 1923 Time lanzó su primera edición, convirtiéndose de esta manera en el primer semanario en circulación en Estados Unidos. Una publicación que sirvió de influencia para la posterior aparición de otras publicaciones.

La primera portada tuvo como protagonista a Joseph Gurney Cannon, un político republicano estadounidense y presidente de la Cámara de Representantes. El artículo en su nombre fue debido al último día que cumplió en ese cargo. Se retiraba de la vida pública a los 86 años de edad, tras haber servido 23 años en el cargo.

PERSONAJES NO HUMANOS

A lo largo de sus años, el semanario se ha posicionado como uno de los medios más influyentes del periodismo internacional, incluso publicó anualmente al Personaje del Año, que no necesariamente es una persona.En 1982, la portada se la llevó el computador personal bajo el título “la máquina del año”. En 1988 el personaje fue el planeta, debido, justamente al calentamiento global del que es víctima y las decadentes esperanzas para salvarlo.

Junto a Greta en el conjunto de “los buenos”, se hallan, por ejemplo, personajes como el aviador Charles Lindbergh. En 1927, fue la primera vez que el grupo de periodistas de la revista Time decidió otorgar el reconocimiento de Personaje del Año, que en aquel entonces era conocido bajo el nombre de El hombre del año. Lindbergh fue la primera persona en recibir este reconocimiento y lo consiguió gracias a la hazaña de su vuelo en solitario y con 25 años, que consiguió cruzar el océano Atlántico, de oriente a occidente, uniendo el continente americano y el continente europeo en un vuelo sin escalas.

En este grupo también destaca el primer asiático elegido como imagen de la publicación más destacada del año. En 1930, Mohandas Gandhi recibió este reconocimiento. Como es sabido, Gandhi es recordado a nivel mundial por ser el dirigente más destacado del movimiento de independencia indio contra el imperio británico, además de enseñarle al mundo la desobediencia civil no violenta, como las huelgas de hambre.

POLÍTICOS PODEROSOS

En el limbo de las preferencias, otro asiático, mucho menos popular que Gandhi fue elegido en 1985. Era entonces el máximo líder de la República Popular de China. Deng Xiaoping hizo historia. Además, ha sido la persona más adulta en recibir este reconocimiento: se le otorgó cuando tenía 81 años. Xiaoping fue muy importante para la historia de aquel país, bajo su liderazgo China emprendió reformas como la de liberalización de la economía socialista, lo que le permitió a este país alcanzar unas impresionantes cuotas de crecimiento económico.

Pero Greta comparte palestra con otros personajes que en definitiva le trajeron terribles días al planeta. “Adolf Hitler: the men of the year”, ése era el título de la tapa en enero de 1939. Los editores defendieron la decisión diciendo que para “bien o para mal” el alemán había cambiado la historia del mundo el año anterior apoderándose de Alemania, Austria y Checoslovaquia. Era el principio de una de las mayores catástrofes de la historia: la Segunda Guerra Mundial. Cuatro años más tarde el elegido fue Joseph Stalin.

En la lista suman también científicos como Albert Einstein (1951), innovadores de la tecnología como Mark Zuckerberg (2010) y diversos activistas y periodistas, a veces designados en grupos y no individualmente. Pero, sin duda, predominan los políticos. En la lista también figura, por ejemplo, la canciller alemana Ángela Merkel (2015) y el expresidente de EEUU Barak Obama. Obama destacó por haber sido dos veces Personaje del Año Time: en 2008 y en 2012.

Y alguien a quien Greta Thumberg no cuenta entre las personas a las que más aprecia precisamente fue Personaje del Año 2016, pero además ocho veces tapa de la revista. Se trata del actual presidente de EEUU, Donald Trump, “para bien o para mal” de las cosas que pasan en este mundo.