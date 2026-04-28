10 candidatas buscan la corona de Miss Fexco 2026

La organización Miss Fexco presentó ayer oficialmente a las candidatas participantes de la edición 2026, quienes representarán a importantes empresas e instituciones en una noche llena de elegancia, talento y belleza.

Darinka Saavedra – Entel

Dayanara Abuid – Unifranz

Yamile Martin – Toyosa

Giannine Giardina – Montblanc

Catalina Zepeda – Univalle Televisión

Adriana Valenzuela – Morrejon Cirugía Plástica

Jessica Marqués – Morrejon Cirugía Plástica

Karen Laredo – Lunet

Yesabel Osinaga – Constructora Cota

Ivana Cabrera – Hablemos Inglés

Una de estas destacadas candidatas será coronada como la próxima Miss Fexco 2026, convirtiéndose en la representante oficial del evento y en un símbolo de belleza, carisma y compromiso.

El evento se llevará a cabo el día miércoles 29 de abril a horas 19:00 en el Fexco Arena, donde el público podrá disfrutar de una velada inolvidable junto a invitados especiales, presentaciones artísticas y muchas sorpresas.