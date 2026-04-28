10 candidatas buscan la corona de Miss Fexco 2026
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Publicado el 28/04/2026 a las 9h52
La organización Miss Fexco presentó ayer oficialmente a las candidatas participantes de la edición 2026, quienes representarán a importantes empresas e instituciones en una noche llena de elegancia, talento y belleza.
- Darinka Saavedra – Entel
- Dayanara Abuid – Unifranz
- Yamile Martin – Toyosa
- Giannine Giardina – Montblanc
- Catalina Zepeda – Univalle Televisión
- Adriana Valenzuela – Morrejon Cirugía Plástica
- Jessica Marqués – Morrejon Cirugía Plástica
- Karen Laredo – Lunet
- Yesabel Osinaga – Constructora Cota
- Ivana Cabrera – Hablemos Inglés
Una de estas destacadas candidatas será coronada como la próxima Miss Fexco 2026, convirtiéndose en la representante oficial del evento y en un símbolo de belleza, carisma y compromiso.
El evento se llevará a cabo el día miércoles 29 de abril a horas 19:00 en el Fexco Arena, donde el público podrá disfrutar de una velada inolvidable junto a invitados especiales, presentaciones artísticas y muchas sorpresas.
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