Crea un reloj eléctrico con dos papas

Sólo necesitarás unas papas, frutas, macetas con tierra, unas botellas con agua o unas monedas, más el kit del Club de Ciencias, para armar una batería ecológica y con ella realizar una serie de divertidos experimentos. Puedes hacer “cantar” a una moneda, encender una lámpara o tener un reloj papa.

Son seis experimentos divertidos que vienen en la entrega de esta semana “Batería Ecológica” de la colección del Club de Ciencias de Discovery Kids, para que conozcas sobre la luz, la energía, la domótica y mucho más.

Sabías que la luz es una de las energías más limpias, y su presencia es invisible hasta que falta, o que la luz viaja más rápido que el sonido, razón por la cual oímos el trueno más tarde que lo vemos, o que la palabra electricidad viene del griego elektron, que es como los griegos llamaban al ámbar.

Desde el siglo VI antes de Cristo en el que el científico y filósofo griego Tales de Mileto descubrió que al frotar un trozo de ámbar (una resina fosilizada, de color amarillento) con un paño de lana o una piel de animal, éste atraía objetos pequeños: electricidad estática, hasta la actualidad se han dado sorprendentes inventos en el campo de la energía eléctrica, que han cambiado la vida de los humanos y las sociedades.

Hoy la vida de las ciudades y personas ya no es posible concebirla sin energía eléctrica: sin pilas ni baterías, sin electrodomésticos, sin teléfonos inteligentes, sin wifi, sin bombillas, sin televisores, etc. Sin embargo, por el impacto en el medioambiente de la energía no renovable (que utiliza fuentes que se encuentran en la naturaleza en cantidades limitadas y no pueden sustituirse), está obligando al mundo a buscar energías alternativas, amigables con la naturaleza, como la solar o eólica.

En este kit del Club de Ciencias, conocerás cómo funciona la energía eléctrica y podrás generar una pequeña corriente eléctrica (una batería) capaz de encender una pequeña bombilla de luz, hacer funcionar un reloj pequeño o un chip de sonido.

Y lo más divertido es que podrás hacer más experimentos combinando los materiales que contiene el kit con los que tienes a mano en tu casa: papas, limones, manzanas, agua salada, refrescos, monedas de cobre, cubiertos o barro, que funcionan como conductores eléctricos (electrolitos) al estar en contacto con un par de placas de zinc y cobre conectadas.

