Entre tensión, suspenden a Alcaldesa de Vinto

En medio de tensión y amenazas de ser retenidos, los concejales de Vinto suspendieron por unanimidad a la alcaldesa Patricia Arce (MAS), por incumplir el artículo 50 de la Ley Municipal Nº3 de Contratos y Convenios.

El concejal Noé Arias informó que la sanción corre desde el día que sea notificada. “La norma establece que la Alcaldesa debe remitir los procesos de contratación a tres días al Concejo. No remitió 248 contratos de 2019 por un monto de 21 millones de bolivianos. Desconocemos qué se hizo con ese dinero”, detalló.

La resolución aprobada por los nueve concejales se enviará a la Contraloría General del Estado.

“El lunes la vamos a notificar. Conforme al reglamento, lo que procede ahora es la elección de un alcalde interino”, adelantó.

Arias indicó que Arce interpuso un recurso de inconstitucionalidad para frenar la suspensión, pero fue rechazado.

Alrededor de 200 personas de la serranía de Cota intentaron frenar el desarrollo de la sesión extraordinaria del Concejo Municipal.

Un contingente policial tuvo que emplear agentes químicos para evitar que los comunarios agredan a los legisladores, que fueron retenidos por varias horas en el edificio municipal.

El asesor externo de la Alcaldía, Javier Rodríguez, mencionó que en su criterio no la sanción no corresponde, porque el Legislativo no tiene la facultad de suspender a una autoridad electa.

“Por temas administrativos, no se cumplió con los tres días, pero en el Ejecutivo se ha realizado un proceso administrativo contra los funcionario”, añadió. Arce, también candidata a senadora, no se pronunció aún.