Niñas víctimas de violación callan su agresión por miedo

Amanda aún recuerda la primera vez que fue víctima de violación. Ella tenía 6 años y su agresor, 13. Pese al tiempo transcurrido, ella no logra sacar esa escena dolorosa de su mente, más aún porque durante varios años tuvo que vivir al lado de su agresor.

“Fui víctima de violación por primera vez cuando tenía 6 años. Mis padres sabían que mi hermano de 13 años fue quien me violó, pero prefirieron guardar silencio. Siete años después, nuevamente me violó, y mi hermano sólo fue reprendido severamente, y nada más”, contó.

Este caso nunca fue denunciado ante las instancias llamadas por ley, por lo que ni la víctima ni el menor infractor recibieron ninguna atención profesional para subsanar el daño provocado.

El Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) y los juzgados de niñez y adolescencia, cuentan con profesionales especializados que deben hacer el seguimiento correspondiente a las víctimas y agresores.

Como el caso de Amanda, existen decenas de violaciones a niñas y niños por parte de menores de edad, que no son denunciadas por desconocimiento y vergüenza. En 2019 en el departamento de Cochabamba, dos menores de 14 años fueron denunciados y remitidos ante un juez especializado.

A inicios de marzo de la presente gestión, en el departamento de Santa Cruz se reportó la violación a una niña de 5 años por parte de su vecino un menor de 12. Este hecho provocó indignación en la población, que exigían una sanción penal drástica contra el menor denunciado.

La ley 548 , Código niño, niña y adolescente, establece que los niños y niñas menores de 14 años de edad no tienen responsabilidad penal, por lo que no pueden ser procesados ni sentenciados.

“La agresión que sufrí se quedó como un secreto de familia. Tuve que lidiar con eso. Pese a lo que me hizo, mis padres adoran a mi hermano y a mí me odian”, relató Amanda.

La jueza de la niñez de Cochabamba, Claudia Canaza, explicó que los niños y adolescentes menores de 14 años que son acusados por cometer delitos graves como la violación, al ser inimputables, deben recibir medidas de protección y su inclusión a un programa para trabajar en su reinserción.

“Se debe empezar a trabajar con ellos como una forma de prevenir que ingresen a un sistema especializado (centros de infractores). Un trabajo mal hecho en esta etapa hará incluso que el adolescente salga del sistema especializado y pase a un sistema ordinario y es lo que se debe evitar”, explicó.

“Hoy en día soy una persona mayor, llena de complejos, dolor e ira sobre todo mal carácter. La gente se aleja de mi. Mis padres nunca hablaron conmigo de lo que pasó”, describió Amanda.

La autoridad judicial explicó que hay procedimientos de denuncia en estos casos “especiales”, que la mayoría de las veces no se cumplen por desconocimiento de la normativa.

La psicóloga Mabel Fernández explicó que varios estudios hechos en América muestran que estos hechos son más habituales de lo que se cree, pero que por lo general son situaciones que se ocultan, se callan.

“Estos casos de violación son más recurrentes entre adolescentes hacia niños pequeños que entre niños pequeños, es decir, que a partir de los 11 años hacia arriba es más frecuente que existan menores agresores”, señaló.

La profesional explicó que si la víctima no es tratada psicológicamente a tiempo, esto puede incidir en su entorno social y personal. Convirtiéndose, con el pasar del tiempo, en personas asociales, desconfiadas y con limitaciones para sostener relaciones sentimentales.

“Se debe plantear dificultades concretas, a esto se llama terapia breve, todo esto debe cumplirse en tiempos específicos. A lo largo de las terapias psicológicas de fases, las mismas que dependerán de cada caso en concreto”, señaló.

Por otro lado, el especialista en Derechos Humanos (DDHH) y acceso a la Justicia, Rodrigo Gazauhi Espinoza, señaló que este tipo de casos son complejos, ya que van más allá de un aspecto legal. Es importante que abordar esta discusión desde el aspecto psicológico, médico, social y cultural.

“Se debe comprender que su inconsciencia no es voluntaria sino que existen factores psicológicos, morales y de discernimiento que aún no están desarrollados, una vez más, no por propia voluntad, sino porque su inmadurez mental y emocional no van de la mano con su madurez física”, apuntó Gazauhi.

Desde la gestión 2019, el Ministerio de Justicia, como ente rector, empezó con la creación de protocolos de intervención en estos casos en específico. Se considera importante la participación de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, al ser normalmente la primera instancia a la que las víctimas o denunciantes acuden.

Otro filtro en la recepción de denuncias son las Fuerzas Especializadas de la Policía. Según protocolo, ambas instancias deben hacer conocer la situación en la que está involucrado un niño o adolescente menor y remitir el caso ante la fiscalía especializada y esta a su vez debe dar a conocer el caso al juez de la niñez y adolescencia.

La jueza Claudia Canaza explicó que existe un vacío legal que debe subsanarse, ya que el seguimiento y tratamiento que debe recibir un niño o adolescente infractor, queda a criterio del juez que conoce el caso.

CLASIFICACIÓN

La infancia y la adolescencia

Primera infancia: es la etapa de la vida que comprende a niñas y niños desde su nacimiento hasta los 5 años.

Segunda infancia: es una etapa de desarrollo que comprende desde los 6 a los 12 años. Es cuando surgen distintos cambios físicos, psicológicos, cognitivos y sociales.

Niña, niño y adolescente (NNA): son personas sujetas de derechos, gozan de las garantías constitucionales y las establecidas en el código NNA, leyes y tratados internacionales.

INIMPUTABILIDAD

Menores no puede ser sancionados

En sujeción y aplicación a la internacional Convención de los Derechos del Niño, el Código Niño, Niña y Adolescente sube la inimputabilidad de 16 a 18 años de los adolescentes, quienes serán sancionados por delitos penales graves con seis años en régimen cerrado y beneficiados con medidas socioeducativas en la justicia restaurativa.

Es decir que si un adolescente entre los años 14 y 18 viola, asesina o comete otro delito penal grave podrá estar el régimen cerrado sólo seis años.

ESPECIALIDAD

Los policías deben ser capacitados

La jueza de la niñez de Cochabamba, Claudia Canaza, resaltó la importancia de que los policías destinados a las Fuerzas Especiales (Felcv y Felcc) que son capacitadas no deben ser cambiados.

“Es importante que los investigadores conozcan la ruta que se debe seguir para abordar este tipo de casos. Los cambian de destinos y nuevamente debe empezarse de cero”, dijo.

Canaza dijo que según la normativa establece que el personal que atiende los casos sobre la niñez y adolescencia, debe ser capacitado y especializado.

“Ningún código establece una sanción”

La exfiscal María Luz Rivero explicó que no se ha podido establecer, considerar ni justificar la responsabilidad penal en menores de 14 años de edad.

“La edad penal y la disminución en el ámbito emocional siempre terminó en un debate. Ninguno de los códigos nacionales e internacionales dan pie a una sanción”, explicó.

La profesional señaló que los niños, niñas y adolescentes actualmente están siendo prácticamente criados por las redes sociales, y no existe un seguimiento real por parte de los padres de familia.

“Normalmente, estos casos suceden porque los niños se sienten solos, aislados. Se debe buscar el porqué actúan de esta forma”, manifestó.

Rivero dijo que las cuatro quintas partes de la pena son la sanción que reciben menores de 14 a 18 años cumplidos. “El artículo 269 establece la excepción de menores de 14 años están exentos de responsabilidad penal. Un menor de edad no comparece ante un juez para ser procesado. Por la vía civil, se puede acordar que la familia del denunciado corra con los gasto de terapia y atención médica”, dijo la ex fiscal.

La jurista señaló que es importante indagar en el entorno familiar del menor “agresor”. “Puede existir desafecto, mala comunicación, baja autoestima, experiencias tempranas de maltrato, violencia entre los padres, consumo de alcohol en su entorno. Se debe indagar en la raíz del problema”, finalizó.