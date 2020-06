Disponen cuarentena en seis reparticiones de la Alcaldía de Cochabamba por Covid-19

Ante la pandemia Covid-19 y luego de reportarse que varios funcionarios se contagiaron, la Dirección de Recursos Humanos de la Alcaldía de Cochabamba dispuso “declarar cuarentena” en seis reparticiones municipales para precautelar la salud de los trabajadores, según un comunicado interno.

Las dependencias que ingresan en cuarentena son: las secretarías Administrativa Financiera, de Cultura, de Planificación, de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente. Además de las direcciones de Turismo y Recursos Humanos.

El comunicado instruye que sólo debe quedar el personal de emergencia y el estrictamente necesario o que tengan tareas pendientes. Los funcionarios que continúen trabajando deben contar, necesariamente, con material de bioseguridad.

La cuarentena en las reparticiones municipales se da luego que varios funcionarios comunicaran su situación a través de redes sociales y recomendaran a sus contactos aislarse. También expresaron su molestia porque la Caja Nacional de Salud, donde algunos están afiliados, no cuenta con las pruebas para la detección del Covid-19.

“Lamento comunicar que el sábado me puse mal y no logre tener atención oportuna en la Caja Nacional de Salud, así que me hice la prueba en un laboratorio particular dando positivo a Covid-19, así que por favor todo aquel que tuvo contacto conmigo (…) tome las previsiones que se determinan en el protocolo”, publicó una funcionaria en sus redes sociales.

La Dirección de Recursos Humanos respaldó la cuarentena en los Decretos Supremos 4245/2020, 4218 y la resolución 220/2020.

También comunicó que se realizan gestiones ante la Caja Nacional de Salud para que realice la vacunación contra la influenza y las pruebas Covid-19.

El municipio de Cochabamba es el más afectado del departamento con 1.161 casos acumulados de 2.775 confirmados desde marzo al 24 de junio, según el Sedes.