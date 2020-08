Reactivan obras del tren y prevén trazo a Sacaba

Las líneas roja, amarilla y verde del tren metropolitano se reactivarán luego de que el Ministerio de Obras Públicas desembolsó 72 millones de bolivianos que corresponde a la planilla 25 de la Asociación Accidental Tunari (AAT), encargada de la obra.

Además, el viceministro de Transportes, Julio Linares, señaló que se planifica ampliar el trazo de la línea amarilla hasta Sacaba.

El diseño inicial de 42 km que pretende unir seis municipios del eje metropolitano contempla al municipio de Sacaba sólo hasta la zona de El Castillo a la altura del kilómetro 3,5 de la avenida Villazón.“Le estamos encomendando al coordinador de la Unidad Técnica de Ferrocarriles, Limber Illanes, que cierre de inmediato el diseño de la línea amarilla, que además tendrá un plus porque estamos realizando para que pueda llegar hasta Sacaba, lo que no tenía el anterior proyecto”, dijo Linares.



El gerente de la AAT, Domingo García, señaló que la UTF no presentó el diseño final de la línea, por lo cual aún no sabe cuánto costará la ampliación de ese tramo. También indicó que el desembolso representa sólo en 10 por ciento de la deuda que tiene el Estado con la empresa, sin embargo, “sirve como muestra para que todos vean que la obra sigue adelante”.

Anticipó que para concluir la obra, la constructora requiere de al menos de nueve meses más, lo que hace prever que se podría concluir hasta mayo del próximo año.

El proyecto, que demanda una inversión de 447 millones de dólares, está detenido desde marzo debido a la pandemia de la Covid-19. Las obras estuvieron paralizadas por la pandemia y la deuda del Gobierno con las empresas.