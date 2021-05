Aumenta la demanda de plasma de cuatro por semana a ocho por día

El requerimiento de plasma hiperinmune para tratar el coronavirus aumentó desde el ascenso de la tercera ola de cuatro solicitudes por semana a ocho por día, informó ayer el Banco de Sangre de Referencia de Cochabamba.



El grupo sanguíneo más requerido es el +A. Pero, a la fecha, el Banco de Sangre sólo cuenta con 50 unidades de plasma y ya no se tiene en stock del mencionado grupo.



La directora del Banco de Sangre, María Luisa Herrera, convocó a las personas que vencieron el coronavirus a donar plasma.



El donante debe presentar la prueba de PCR, Elisa o antígeno nasal positivo y negativo después de 14 días o un mes del alta médica. Además, debe ser mayor de 18 años y pesar más de 50 kilos.



Luego debe apersonarse al Banco de Sangre, ubicado en la calle Aurelio Melean No. 487 entre Héroes del Boquerón y parque La Torre. Para consultas están disponibles los números: 466-4238 y 684-48210.



Herrera indicó que cualquier grupo sanguíneo es “bienvenido”. Aseguró que el donante de un plasma hiperinmune puede salvar hasta tres vidas.



Procedimiento



La sangre de la persona donante no se extrae al instante, sino que es un procedimiento de dos días.



El primer día pasa a una revisión médica para ver si cuenta o no con los anticuerpos necesarios. Herrera explicó que no todos suelen pasar esta fase.



En caso de contar con anticuerpos, regresa al día siguiente en un horario acordado para donar 600 ml de plasma a través del método de aféresis. Todo el procedimiento dura una hora.



Según los datos del Servicio Departamental de Salud (Sedes), en Cochabamba, 33.320 personas se infectaron con Covid-19 y 26.803 se recuperaron, por lo que se cuenta con esa cantidad de donantes.

Plasma Una Vida prepara campaña



La campaña de Plasma Una Vida, impulsada por jóvenes, que ayudó a más de 100 personas en el departamento en la primera ola se prepara para reactivarse.

La directora Carla Faval indicó que ya cuentan con un equipo y prevén lanzarlo en los próximos días. Señaló que la experiencia de la primera etapa sirvió para reajustar varias de las acciones que pretender realizar.

Plasma Una Vida se organizaba por las redes sociales. En Facebook solían publicar el nombre de la persona, la edad, el tipo de sangre que requerían y números de referencia. En muchos casos, esta información era compartida varias veces por los internautas, llegando a más potenciales donantes.