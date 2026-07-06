Jóvenes impulsan movilización artística por el cuidado del medioambiente en Cochabamba

Más de un centenar de jóvenes provenientes de siete municipios del país participaron en la movilización artística "Cochabamba Lienzo de Vida: De la tierra brota vida, no basura", una iniciativa que promovió la reflexión sobre la contaminación y el cuidado del medioambiente mediante expresiones culturales y espacios de participación ciudadana.

La actividad se desarrolló el 27 de junio en el municipio de Cercado, a lo largo de la avenida Suecia, donde jóvenes de Camiri, San Lorenzo, Santa Cruz de la Sierra, Villa Charcas, Vinto, Sipe Sipe y Aiquile presentaron intervenciones de teatro, música, danza, pintura, performance y comunicación dirigidas a estudiantes, vecinos, comerciantes y familias de la zona.

La movilización tuvo como objetivo sensibilizar a la población sobre la problemática de los residuos sólidos, el uso irresponsable de los recursos naturales y la necesidad de asumir una responsabilidad compartida en la protección del entorno.

Durante la jornada también participaron organizaciones juveniles y ambientales, entre ellas la Plataforma Boliviana de Acción Frente al Cambio Climático (PBACC) Cochabamba, LIFE Cochabamba y ODS en Acción, además de colectivos artísticos como Danza Viva y Danzur, jóvenes vinculados a la Dirección de Juventudes del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y representantes de la Red de Comunicadores Locales de Solidar Suiza.

"La experiencia ha sido única. En cada encuentro aprendo nuevas formas de cuidar el medioambiente y de expresar ese compromiso mediante el arte. Me llevo responsabilidad y conciencia", afirmó Adelina Aura Rayez Cuyo, participante del proyecto LanzArte en Tiquipaya.

Por su parte, Ian Carlos Pérez Antelo, integrante de LIFE Cochabamba, señaló que las actividades buscaron generar conciencia sobre las consecuencias de acciones cotidianas como arrojar basura en espacios públicos.

"Hemos tenido diferentes actividades para que la gente tome conciencia de no tirar basura, porque una simple acción conlleva una consecuencia muy grande. Con este granito de arena podemos incluso aportar a solucionar la problemática que existe en la ciudad", indicó.

Las intervenciones concluyeron en inmediaciones de la Estación de Arcos, frente a la unidad educativa "Buenas Nuevas D", donde también participaron autoridades educativas y representantes de la Dirección de Juventudes del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.

Entre los mensajes compartidos durante la movilización, los jóvenes coincidieron en la necesidad de fortalecer hábitos cotidianos de protección ambiental.

"Me llevo el compromiso de cuidar la naturaleza porque soy parte de ella. Cada vez que vea basura en el suelo la recogeré, la llevaré a un basurero y promoveré el reciclaje", expresó Camila Ballesteros Fernández, participante de Aiquile.

La iniciativa fue organizada por el proyecto LanzArte, impulsado por Solidar Suiza desde 2006, con el objetivo de promover la participación juvenil mediante el arte y contribuir al ejercicio de los derechos humanos, la inclusión y la construcción de una sociedad más democrática y comprometida con el cuidado del medioambiente.