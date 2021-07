Entregan material didáctico y lúdico para 100 escuelas y el Cepat

La Gobernación a través del Sedes y en coordinación con Save the Children entregó ayer material para 100 unidades educativas de Cochabamba II en la zona sur y además equipamiento al Centro Especializado de Prevención y Atención Terapéutica (Cepat).

El secretario de Desarrollo Humano Integral, Carlos Solá, manifestó: "La finalidad es que se pueda formar no solo a los estudiantes si no a los maestros del sistema educativo, es una donación de Save the Children ya que es un brazo aliado de la Gobernación".

El objetivo es implementar estrategias metodológicas en la práctica educativa para desarrollar actividades de prevención de violencia en niñas, niños y adolescentes, para contribuir a la reducción de violencia sexual, informó la Gobernación.

"Nosotros también estamos siendo beneficiados para poder realizar nuestro trabajo, nos están entregando material para trabajar la motricidad gruesa y fina" expresó la directora del Sedeges, Mariela Arze.

Con una inversión de Bs 76 mil se beneficiarán a los estudiantes con diversos materiales didácticos, lúdicos así como materiales de escritorio a cada una de las salas del centro, para las terapias psicológicas y ocupacionales.

"Nuestra ONG está apoyando las instancias públicas locales entre esas el Sedeges para fortalecer el servicio que se viene desarrollando estos años en atención a niños y sus familias socialmente vulnerable", informó el gerente de Save the Children, Lorenzo Marfisi.