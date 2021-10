Atentado ambiental dañó kewiñas y alertan que parcelan el Tunari

El nuevo atentado ambiental en el Parque Nacional Tunari carbonizó bosques nativos de kewiñas, plantaciones de pinos y eucaliptos. También quemó los cultivos de Andrada, Tirani, Pacoya y Ornonipampa.



Ante tanta pérdida, el SAR Bolivia mostró su preocupación por los constantes incendios y la aparición de parcelas para cultivos.



“Hay muchas parcelas y sembradíos dentro del parque, serán dueños o no (los comunarios) no me corresponde afirmar; pero sí hay parcelas sembradas que las hemos usado como zonas de seguridad. Hace tres años hemos tenido un incendio de magnitud y no permitían la reforestación”, alertó el representante del SAR Bolivia, Bernardo Araníbar.



En tanto, el director del Sernap, Luder Jiménez, detalló: “El incendio entró a la masa boscosa, quemó de todo, especies arbustivas, pajonales, eucaliptos, pinos, kewiñas. En algunos casos se quemó sólo la base de los árboles y el fuego no llegó hasta la punta, esos se pueden recuperarse”.



Respecto al trabajo desplegado para atender el incendio, destacó la acertada coordinación entre esta entidad, los bomberos, comunarios y voluntarios.

Daño ambiental



Los daños se pueden ver desde el kilómetro cero en el Parque Tunari. Los eucaliptos de cinco metros ardieron como palitos de fósforo hasta quedar en cenizas.



A medida que se avanza por el parque se observan pinos ennegrecidos, además de arbustos, retamas y otras especies nativas afectadas.



Asimismo, un centenar de árboles se cayeron en el camino, debido a que el fuego consumió el tronco o su raíz.



A partir del kilómetro 10 los bosques de kewiñas están quemados. La mayoría de estos árboles, que son de porte medio, quedaron carbonizados.



Por otro lado, algunos sembradíos nuevos y antiguos fueron afectados por la quema presuntamente “provocada” en la madrugada del domingo.

Sospechas



“Cada día suben personas desconocidas. El domingo nosotros hemos visto, estamos sofocando en un sector y más arriba están incendiando nuevamente. Ojalá, que identifiquen a esas personas que nos están ocasionando estos perjuicios”, dijo el dirigente del Sindicato Agrario Leuquepampa, José Carlos Vallejos.



Añadió que también fueron afectados algunos animales, como reptiles y aves.



Otro comunario de Tirani, Víctor Arispe, lamentó la tardía reacción de la Gobernación y la Alcaldía de Cochabamba e instó que se haga una investigación.



“Pedimos que se investigue para explicar a la opinión pública cuáles son las causas de los incendios, puede ser que sea un comunario o algún turista, porque provocó un daño ambiental a toda Cochabamba no sólo a las comunidades”, dijo.



El incendio arrasó con 650 hectáreas del Parque Nacional Tunari en un día.