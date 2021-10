El SAR Bolivia alerta que parcelan el Tunari y pide evitar más incendios

El grupo de voluntarios SAR Bolivia pidió este lunes a la población ayudar a evitar más incendios en el Parque Nacional Tunari y alertó que el bosque está parcelado con “muchos cultivos”.

“Hemos visto como nuestro Parque Tunari se consumía a pedazos por un fuego que lo estaba arrasando de lado a lado y para SAR Bolivia han sido momento de angustia, momentos de desesperación, por lo que, movilizado a todo su personal en ese momento, alrededor de 55 voluntarios, en movilidades departamentales, instituciones públicas y particulares, porque ya no teníamos disponibilidad para subir 55 voluntarios a la zona”, expresó el representante del SAR Bolivia, Bernardo Aranibar.

Siguió: “Yo quiero realmente felicitar a cada voluntario que han trabajado y como ustedes saben hemos trabajado con dispositivos muy modernos y agradecer al alcalde Manfred Reyes Villa, porque dispuso que estén dos carros cisternas al lado nuestro abasteciéndonos de agua todo el tiempo, porque el fuego era de un infierno. Quiero felicitar a la población que ha sabido reaccionar con la hidratación”.

Aranibar pidió: “Han sido momentos de mucha, mucha angustia y esperemos que esto no vuelva a ocurrir. Se nos hace un nudo en la garganta, porque eso que hemos vivido ha hecho que muchos voluntarios lleguen con un pesar grande”.

El representante del SAR Bolivia pidió a la población que ayude a evitar incendios y denunció el avance de cultivos dentro del Parque Nacional Tunari.

“Los invito a que visitemos el parque que nos ayuden a evidenciar esas afirmaciones, hay muchas parcelas, hay muchos sembradíos. Serán dueños o no, no me corresponde afirmar, pero, si hay parcelas porque las hemos usado como zonas de seguridad, dónde marcamos una zona de seguridad, en una zona descampada y casualmente era un sembradío”, declaró.

Propuso: “Vamos un día y marquemos con GPS en todos los lugares donde encontremos sembradíos”.