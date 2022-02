Inseguridad en el Cristo:25 asaltos en dos meses

En tan sólo dos meses, entre diciembre y febrero, se registraron más de 25 asaltos contra turistas y deportistas en la gradas para subir al Cristo de la Concordia, especialmente en las mañanas, denunciaron los activistas.



La representante del Deporte Libre Urbano Cochabamba, Patricia López, denunció que la inseguridad está en aumento y que no existen guardias municipales ni policías que resguarden o protejan a los ciudadanos.



La asociación agrupa a los colectivos que practican ciclismo, baile aeróbico, ambientalistas y otros.



Contó que quienes suben tienen que hacerlo con palos u otras herramientas de defensa para evitar ser asaltados, principalmente en la parte media de las gradas.



“Nosotros no podemos dejar de hacer deporte porque este es uno de los pocos espacios adecuados. La Alcaldía dice que nos resguarda, pero no hay nadie patrullando, pero estamos solos. Deberían colocar cámaras”, remarcó.



En días pasados, la Alcaldía anunció que sólo había presupuesto para designar a ocho guardias. No obstante, trabaja en un plan para mejorar la seguridad en esta zona.



Ayer, el director de Seguridad Ciudadana, Miguel Pantoja, dijo que hacen controles y afirmó que los patrullajes son constantes.



También se identifican focos de inseguridad para reforzar con guardias.