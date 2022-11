Multa por la restricción vehicular se puede refutar o pagar en tres días

El nuevo sistema de “fotomultas” para el control de la restricción de placas para ingresar al centro de la ciudad permitirá refutar o pagar la multa de 100 bolivianos en tres días y se podrá verificar a través de la plataforma https://innova.cochabamba.bo/login.

De lo contrario, el personal de Movilidad Urbana estará por la zona en busca del conductor infractor para entregarle la notificación.

“Esta no es una máquina de recaudación, todo lo contrario, es una máquina de concientización. El que no quiera pagar no infrinja”, dijo el director de Gobierno Electrónico y Ciudad Inteligente, Andree Canelas.

Más datos

La restricción vehicular está vigente de 7:30 a 19:00, la multa es de 100 bolivianos para las personas que infrinjan.

Según la terminación de la placa no ingresan al centro: lunes 0 y 1, martes 2 y 3, miércoles 4 y 5, jueves 6 y 7 y viernes 8 y 9.