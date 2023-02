Tras constantes inundaciones, el sur pide una solución para río Tamborada

Ante las constantes inundaciones que soportan cada año en época de lluvias, los vecinos de la avenida Panamericana y 6 de Agosto protestaron ayer para exigir a la Alcaldía de Cercado realizar la limpieza y el dragado del río Tamborada, ubicado en la zona sur de la ciudad.

Los movilizados, además, solicitaron el mantenimiento de los desagües pluviales y proyectos a largo plazo para solucionar este problema.

“Otra vez nos hemos inundado. El agua llegó por la calle como un río e ingresó a mi domicilio hasta alcanzar los 80 centímetros. He tenido que pedirles a mis vecinos que me ayuden a salir, porque, como vivo con mi madre que es una persona con discapacidad, no sabía que hacer”, relató Marlen Ortiz, una vecina de la avenida Panamericana.

Contó que es la segunda vez, en lo que va de este año, que su vivienda queda anegada y vive con temor de que en cualquier momento el río se desborde.

Ortiz dijo que la situación fue más crítica el lunes porque los regantes habrían tapado un tramo de la torrentera Morko Mayu, en el sector de Pucarita. Por esto, aumentó el caudal del agua que ingresó a más de una treintena de viviendas y negocios.

“Necesitamos que las autoridades busquen soluciones de aquí a 50 años, cada vez nos inundamos, tienen que intervenir el río, porque el agua se embotella en este sector y rebalsa”, afirmó otro vecino.

Los afectados bloquearon ayer por más de una hora el puente Tamborada para que sus demandas sean atendidas.

El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Alcaldía, Fernando Rojas, informó que se instalará una tubería complementaria para facilitar el desfogue del agua acumulada en las calles hacia el río.

Agregó que también se desplazó maquinaria y personal para limpiar el lodo de las calles.

Lluvias afectaron a otras dos zonas

El jefe de la UGR, Fernando Rojas, señaló ayer que la Alcaldía prestó ayuda a familias de tres viviendas anegadas en Villa Israel y Pampa Grande.

Otro sector afectado por las inundaciones fue Pucarita, donde el agua ocasionó la muerte de algunos animales domésticos.