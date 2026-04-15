Mal de Chagas: cada año se reportan 1.500 nuevos casos

En el marco del Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, el 14 de abril, las autoridades del sector salud informaron que en Cochabamba cada año se registran alrededor de 1.500 casos de este mal, pero solo entre 300 y 400 pacientes acceden al tratamiento, pese a que el diagnóstico y la atención son gratuitos en el sistema público.

La responsable del Programa de Control y Vigilancia del Chagas de Cochabamba, Ingrid Álvarez, explicó que el Mal de Chagas es una enfermedad causada por el parásito Trypanosoma cruzi, se transmite principalmente por insectos vectores como la vinchuca, aunque también puede propagarse por vía oral, transfusional y congénita.

“Es una enfermedad silenciosa, en sus primeros años no presenta síntomas. La persona podría sentirse completamente sana, pero después de 15 o 20 años aparecen complicaciones graves, principalmente cardíacas o digestivas, que incluso pueden provocar la muerte” dijo.

“Si la población sabe que tiene la enfermedad de Chagas, debe acudir a los establecimientos de salud y realizar el tratamiento. También quienes hayan estado expuestos al vector deben hacerse el diagnóstico, que es gratuito”, recomendó Álvarez.

El Chagas continúa siendo un problema importante de salud pública en Bolivia, con una prevalencia cercana al 30% de la población, según el jefe de Epidemiología del Sedes de Santa Cruz, Carlos Alberto Hurtado.

La transmisión vertical de madre a hijo sigue siendo elevada en el país, lo que incrementa la importancia de realizar controles durante el embarazo y el seguimiento de los recién nacidos

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que más de 7,5 millones de personas viven con esta enfermedad en América.

Pese a los avances en programas de control, la detección oportuna y el acceso al tratamiento son los principales desafíos para reducir el impacto.