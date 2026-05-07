Manfred pide a los subalcaldes ser “gladiadores” del trabajo

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 07/05/2026 a las 8h45
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Al arrancar su gestión, el alcalde Manfred Reyes Villa designó a los subalcaldes de las seis comunas y a los gerentes de las empresas descentralizadas, pero sin realizar grandes cambios. Optó por ratificar a la mayoría de los funcionarios e incluir a exconcejales como Marcela Vidaurre.

La autoridad señaló que continúan armando el organigrama y respondió a algunas criticas a sus designaciones.

“Yo necesito gladiadores del trabajo, a estas personas que he posesionado a unos les podrá gustar y a otros no, siempre le encuentran los peros a cualquier persona nadie es perfecto; pero, necesito gente con experiencia y estas personas van a empezar desde el primer día al ritmo que les va a dar el alcalde”, declaró.

“En estos cinco años los subalcaldes, secretarios, directores y empresas descentralizadas tenemos que lograr la meta que nos estamos trazando, que es hacer de Cochabamba la mejor ciudad de Bolivia”, afirmó Reyes Villa.

Aseveró que se impulsará una dinámica que permita mostrar gestión, trabajo y resultados, pues ello representa desarrollo humano, urbano y económico para el Cercado. El alcalde instó a todos los subalcaldes y ejecutivos a brindar un buen trato el personal y a la ciudadanía, según un reporte de GAMC.

Los gerentes posesionados son: en Semapa, Luis Prudencio Rodríguez; en EMSA, René Quiroga Viscarra y en Emavra, Milton.

Los subalcaldes son: Mauricio Leyton Mendoza (Tunari), Marcela Vidaurre Inturias (Valle Hermoso), Ramiro Fuentes (Calatayud), Pablo Aguilar (Molle), Antonio Ferrufino (Itocta), Bianca Molina (Adela Zamudio) y Víctor Nabarro (Tamborada).  (Vea la infografía)

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