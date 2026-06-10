Gobernación logra el paso de los bloqueos de un camión con medicamentos

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 10/06/2026 a las 18h52
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Tras gestiones de coordinación y para  proteger la salud de la población, la Gobernación logró el ingreso de un importante lote de medicamentos e insumos hospitalarios destinados a pacientes renales, terminales y otros sectores vulnerables del departamento.

Las gestiones fueron encabezadas por la secretaria de Desarrollo Humano, Culturas y Turismo, Deysi Caero, junto a la secretaria de Obras Públicas y Servicios, Lucelia Gómez, quienes se trasladaron hasta el sector de Cruce Aguirre, para coordinar y viabilizar el paso de un camión proveniente del departamento de Santa Cruz, superando los puntos de bloqueo existentes en la carretera nueva Cochabamba–Santa Cruz.

Gracias al trabajo coordinado entre autoridades departamentales, personal técnico, el Servicio Departamental de Salud (Sedes), el Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), el Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba y pobladores de las zonas de bloqueos, el vehículo logró llegar al departamento transportando medicamentos e insumos esenciales para la atención médica.

El cargamento contempla 2.696 unidades de Ringer Lactato, 8.080 soluciones fisiológicas de 1.000 mililitros, 551 soluciones fisiológicas de 500 mililitros, 100 soluciones glucosadas de 1.000 mililitros y 270 soluciones ácidas, insumos fundamentales para garantizar la atención de pacientes que requieren tratamientos especializados y permanentes.

La secretaria de Desarrollo Humano, Culturas y Turismo, Deysi Caero, destacó el apoyo brindado por diferentes sectores para permitir el traslado de los medicamentos y aseguró que la Gobernación continuará realizando todas las gestiones necesarias para garantizar el abastecimiento de insumos médicos en beneficio de la población cochabambina. 

“Agradecemos a los hermanos y hermanas que nos han apoyado alzar una piedra, en el trayecto del camino. Vamos a seguir haciendo las gestiones correspondientes para hacer llegar los insumos hacia el departamento de Cochabamba”, señaló. 

Asimismo, informó que existen otros dos camiones con medicamentos que permanecen en distintos puntos de bloqueo, por lo que se realizan coordinaciones permanentes para posibilitar su ingreso al departamento en el menor tiempo posible.

De manera paralela, la Gobernación, a través del SEDES, despliega brigadas médicas y personal de salud en diferentes puntos del departamento para brindar atención médica y medicamentos a transportistas y población que requiera asistencia durante la actual coyuntura.

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