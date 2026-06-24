Museo Alcide d’Orbigny: cuidado de ranas y de más especies requiere del apoyo de la UMSS

El Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny alertó ayer sobre las dificultades que enfrenta para sostener sus programas de investigación y conservación debido a la falta de apoyo institucional y administrativo. La situación afecta especialmente al Centro de Conservación e Investigación de las Ranas en Peligro de Extinción de Bolivia (K’ayra), referente nacional en el estudio y preservación de anfibios amenazados.

El director del museo, Ricardo Céspedes, explicó que durante más de 15 años el centro se ha especializado en especies del género Telmatobius, entre ellas la rana gigante del Titicaca, la rana de Cochabamba (Telmatobius hintoni) y la rana de Sehuencas (Telmatobius yuracare).

La rana de Sehuencas alcanzó notoriedad internacional gracias a Romeo, un ejemplar que durante años fue considerado el último de su especie. Con el fin de recaudar recursos para su conservación, investigadores impulsaron una campaña internacional que simulaba la búsqueda de una pareja para el anfibio.

Como resultado de esas búsquedas se encontraron nuevos ejemplares de la especie, incluidas hembras, lo que abrió la posibilidad de desarrollar programas de reproducción y conservación.

Aunque Romeo murió de manera natural tras más de una década bajo cuidado especializado su historia permitió, en su momento, atraer apoyo internacional, incluida la fundación Re:wild, vinculada al actor Leonardo DiCaprio.

Pese al reconocimiento nacional e internacional alcanzado, el museo opera actualmente con recursos limitados. De acuerdo con su director, la institución, dependiente de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) requiere mayor respaldo para garantizar la continuidad de programas que demandan atención especializada permanente.

Céspedes recordó que el Museo Alcide d’Orbigny fue declarado Patrimonio del Estado Plurinacional de Bolivia mediante la Ley 593 y alberga más de 31.000 piezas de valor científico, además de especies protegidas.