Educación declara alerta naranja por herpangina y ratifica vacación de invierno

La Dirección Departamental de Educación (DDE) declaró ayer alerta naranja en las unidades educativas de Cochabamba debido al incremento de casos de herpangina o enfermedad de mano, pie y boca, que hasta la fecha registra 274 casos confirmados y 141 sospechosos en estudiantes de Cochabamba, Sacaba, Quillacollo y Vinto.

El director departamental de Educación, Édgar Veizaga, informó que la enfermedad ya afecta a 29 unidades educativas, donde más de 5.000 estudiantes están expuestos al riesgo de contagio.

“Estamos en una alerta naranja por los brotes en las unidades educativas de esta enfermedad mano, pie y boca, llamada también herpangina”, señaló la autoridad.

Ante esta situación, recomendó a los padres de familia no enviar a clases a los niños que presenten fiebre, dolor de garganta o lesiones en la piel, especialmente en las manos. “Soliciten la licencia y acudan al centro de salud más cercano para su respectivo tratamiento”. Asimismo, explicó que el aislamiento puede extenderse entre siete y diez días, según la evaluación médica. (Vea la infografía)

Veizaga indicó que, cuando se detectan casos en estudiantes de nivel inicial hasta segundo de primaria, todo el curso debe suspender la asistencia presencial para evitar nuevos contagios. En los cursos superiores, las clases continuarán con medidas preventivas como el uso de barbijo y el lavado frecuente de manos.

Vacaciones

La autoridad confirmó que las vacaciones de invierno comenzarán el 6 de julio y tendrán una duración de dos semanas. El retorno a clases está previsto para el 20 de julio. Veizaga señaló que el descanso pedagógico permitirá reducir los riesgos de contagio y proteger la salud de los estudiantes frente al descenso de temperaturas pronosticado por el Senamhi. “Esperemos que este descanso pedagógico sirva principalmente para proteger a nuestros niños en su salud”, manifestó.

Respecto a la posibilidad de ampliar el receso escolar, Veizaga descartó esa opción al señalar que el Ministerio de Educación mantiene el objetivo de cumplir los 200 días hábiles de trabajo escolar. “No va a existir una ampliación en la vacación”, afirmó, aunque aclaró que, si se presentan frentes fríos intensos, se evaluará modificar únicamente el horario de ingreso a clases.

Veizaga, también hizo un balance del primer semestre y reconoció que el desarrollo del calendario escolar se vio afectado por los conflictos sociales registrados en algunas regiones del departamento.

Explicó que en municipios como Colomi hubo suspensión de clases y que, en otros casos, las actividades se realizaron bajo la modalidad a distancia. Pese a ello, aseguró que se trabaja para recuperar los días perdidos y cumplir el calendario escolar establecido.