Educación declara alerta naranja por herpangina y ratifica vacación de invierno

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 30/06/2026 a las 8h24
ESCUCHA LA NOTICIA

La Dirección Departamental de Educación (DDE) declaró ayer alerta naranja en las unidades educativas de Cochabamba debido al incremento de casos de herpangina o enfermedad de mano, pie y boca, que hasta la fecha registra 274 casos confirmados y 141 sospechosos en estudiantes de Cochabamba, Sacaba, Quillacollo y Vinto.

El director departamental de Educación, Édgar Veizaga, informó que la enfermedad ya afecta a 29 unidades educativas, donde más de 5.000 estudiantes están expuestos al riesgo de contagio.

“Estamos en una alerta naranja por los brotes en las unidades educativas de esta enfermedad mano, pie y boca, llamada también herpangina”, señaló la autoridad.

Ante esta situación, recomendó a los padres de familia no enviar a clases a los niños que presenten fiebre, dolor de garganta o lesiones en la piel, especialmente en las manos. “Soliciten la licencia y acudan al centro de salud más cercano para su respectivo tratamiento”. Asimismo, explicó que el aislamiento puede extenderse entre siete y diez días, según la evaluación médica. (Vea la infografía)

Veizaga indicó que, cuando se detectan casos en estudiantes de nivel inicial hasta segundo de primaria, todo el curso debe suspender la asistencia presencial para evitar nuevos contagios. En los cursos superiores, las clases continuarán con medidas preventivas como el uso de barbijo y el lavado frecuente de manos.

Vacaciones

La autoridad confirmó que las vacaciones de invierno comenzarán el 6 de julio y tendrán una duración de dos semanas. El retorno a clases está previsto para el 20 de julio. Veizaga señaló que el descanso pedagógico permitirá reducir los riesgos de contagio y proteger la salud de los estudiantes frente al descenso de temperaturas pronosticado por el Senamhi. “Esperemos que este descanso pedagógico sirva principalmente para proteger a nuestros niños en su salud”, manifestó.

Respecto a la posibilidad de ampliar el receso escolar, Veizaga descartó esa opción al señalar que el Ministerio de Educación mantiene el objetivo de cumplir los 200 días hábiles de trabajo escolar. “No va a existir una ampliación en la vacación”, afirmó, aunque aclaró que, si se presentan frentes fríos intensos, se evaluará modificar únicamente el horario de ingreso a clases.

Veizaga, también hizo un balance del primer semestre y reconoció que el desarrollo del calendario escolar se vio afectado por los conflictos sociales registrados en algunas regiones del departamento.

Explicó que en municipios como Colomi hubo suspensión de clases y que, en otros casos, las actividades se realizaron bajo la modalidad a distancia. Pese a ello, aseguró que se trabaja para recuperar los días perdidos y cumplir el calendario escolar establecido.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Sube a 1.943 el número de fallecidos y a 10.571 los heridos en Venezuela
2
Bloqueos: cívicos denuncian a Evo, Argollo y Salazar por terrorismo y alzamiento armado
3
Mercados abastecidos Llegan más verdura y frutas, pero los precios aún fluctúan
4
Sube a 1.943 el número de fallecidos y a 10.571 los heridos en Venezuela
5
Muere Victor Willis, coautor de YMCA, de Village People

Más en Cochabamba

02/07/2026
Gobernación impulsa la cruzada “Alianza por el Cóndor Andino”
Con el objetivo de fortalecer la conservación de una de las especies más representativas del patrimonio natural de Bolivia, el gobernador Leonardo Loza lanzó...
Ver más
02/07/2026
Mercados abastecidos Llegan más verdura y frutas, pero los precios aún fluctúan
El abastecimiento de productos de la canasta familiar se mantiene con normalidad en el Mercado Triangular, donde comerciantes aseguran que la oferta es...
Ver más
El abastecimiento de productos de la canasta familiar se mantiene con normalidad en el Mercado Triangular, donde comerciantes aseguran que la oferta es suficiente y que la mayoría de los alimentos...
Ver más
02/07/2026
Mercados abastecidos Llegan más verdura y frutas, pero los precios aún fluctúan
El vocero de la Gobernación de Cochabamba, Sergio de la Zerda, y el asesor general, Santos Mamani, expresaron hoy su preocupación por el impacto que tendría en la economía de las familias...
Ver más
01/07/2026
Gobernación alerta de un posible incremento en las tarifas de agua y pide información a la AAPS
La Alcaldía de Cochabamba amplió de manera extraordinaria el “Perdonazo” Tributario hasta el 5 de octubre de 2026, una medida orientada a apoyar la recuperación económica de las familias...
Ver más
01/07/2026
Amplían el “Perdonazo” para impuestos municipales en Cercado
El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba informó que las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) se redujeron en un 12% en la última semana. Sin embargo, la alerta epidemiológica se...
Ver más
01/07/2026
Sedes: refríos redujeron en 12%, pero la alerta sigue por invierno
En Portada
02/07/2026 País
Tras amenaza de paro, el Judicial y el Ejecutivo instalan mesas de diálogo
A un día de la advertencia del Órgano Judicial  de ir a  un paro nacional si sus principales demandas no eran atendidas por el Ejecutivo,  autoridades de ambos...
vista
02/07/2026 País
Rechazan presunta ley que permitiría a Paz designar magistrados del TCP y TSJ
Un presunto proyecto de ley que plantea dar poder  al presidente del Estado para designar de manera interina a magistrados del Tribunal Constitucional...
vista
02/07/2026 Seguridad
Reprograman audiencia de Marset con tres cargos más para el 7 de julio
Para el 7 de julio fue reprogramanda la audiencia del acusado de narcotráfico Sebastián Marset, el uruguayo que fue entregado en Bolivia a la justicia...
vista
02/07/2026 Cochabamba
Mercados abastecidos Llegan más verdura y frutas, pero los precios aún fluctúan
El abastecimiento de productos de la canasta familiar se mantiene con normalidad en el Mercado Triangular, donde comerciantes aseguran que la oferta es...
vista
01/07/2026 Seguridad
Una explosión e incendio en un surtidor de la Siglo XX movilizan a los bomberos
Los bomberos lograron controlar este miércoles un incendio en la estación de servicio “Refinería”, ubicada en la avenida Siglo XX al sur de la ciudad de...
vista
01/07/2026 País
El Órgano Judicial dialoga con el Gobierno sobre sus demandas: "Nos encaminamos a resolverlo"
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, anunció este miércoles que se ha llevado a cabo una reunión con los ministros y...
vista
Actualidad
El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, evitó ayer dar una fecha para el fin de las filas por combustible en el...
Ver más
02/07/2026 Economía
Ministro aún no puede dar una fecha para el fin de las filas por combustible
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) aseguró ayer que la modificación de régimen cambiario y el nuevo...
Ver más
02/07/2026 Economía
Asoban: tipo de cambio no afectará a créditos, pero sí a ahorros en dólares
Con el objetivo de fortalecer la conservación de una de las especies más representativas del patrimonio natural de...
Ver más
02/07/2026 Cochabamba
Gobernación impulsa la cruzada “Alianza por el Cóndor Andino”
El abastecimiento de productos de la canasta familiar se mantiene con normalidad en el Mercado Triangular, donde...
Ver más
02/07/2026 Cochabamba
Mercados abastecidos Llegan más verdura y frutas, pero los precios aún fluctúan
Deportes
La Albirroja apeló a su tradicional orden táctico, sacrificio colectivo y una férrea resistencia defensiva para...
Ver más
29/06/2026 Fútbol Int.
Paraguay elimina a Alemania del Mundial
Brasil tuvo que esperar hasta el último instante para celebrar. Con un gol de Gabriel Martinelli en el sexto minuto de...
Ver más
29/06/2026 Fútbol Int.
Brasil sobrevive en el descuento y avanza a octavos tras un dramático triunfo sobre Japón
Nadie lo vio venir, Paraguay escribió una de las páginas más memorables de su historia mundialista al eliminar a...
Ver más
29/06/2026 Fútbol Int.
Paraguay rompe los pronósticos, elimina a Alemania y sigue vivo en el Mundial
La debutante aprovecha la victoria de España para pasar como segunda del Grupo H pese a empatar sin goles ante una poco...
Ver más
26/06/2026 Fútbol Int.
Cabo Verde sigue soñando
Tendencias
Los potentes terremotos que afectaron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio, dejando hasta ahora más de 1.400...
Ver más
01/07/2026 Interesante
Qué es el “doblete sísmico” que sacudió Venezuela y por qué provocó tanto daño
La voz de un rescatista rompe el ruido de las máquinas que remueven toneladas de concreto, “No apaguen las Starlink....
Ver más
30/06/2026 Tecnología
Bajo escombros en Venezuela, TikTok y Starlink permiten hallar supervivientes
El boliviano Hans Lange Rodríguez, dueño y cocinero de Teko, un restaurante de cocina de autor que fusiona los sabores...
Ver más
26/06/2026 Cocina
Teko, el primer restaurante con raíces bolivianas que consiguió una estrella Michelin
Bolivia acaba de actualizar uno de los documentos científicos más importantes para entender la riqueza de su...
Ver más
26/06/2026 Medio Ambiente
Bolivia alcanza 408 especies de mamíferos y 21 no existen en otro lugar
Doble Click
La octava gira del reconocido grupo boliviano Bonanza en territorio estadounidense se producirá en el marco del su...
Ver más
02/07/2026 Cultura
Gira: Bonanza se presenta por octava vez en Estados Unidos
Más del 80% del consumo digital se limita a escanear textos sin procesarlos, un patrón que debilita la capacidad de...
Ver más
02/07/2026 Cultura
Identifican un vínculo entre hábitos de lectura y la resistencia a las fake news
Victor Willis, vocalista principal de la formación original de Village People y coautor de éxitos como 'YMCA' o 'In the...
Ver más
01/07/2026 Música
Muere Victor Willis, coautor de YMCA, de Village People
“Coros de ópera” se llama la última producción del Ensamble Khuska de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) que será...
Ver más
01/07/2026 Cultura
Concierto: Ensamble Khuska interpreta “Coros de ópera”