Un día para el peatón y la adopción de mascotas

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 06/09/2026 a las 0h40
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Cochabamba vive este domingo el Día del Peatón con diferentes actividades gratuitas para toda la familia. La Alcaldía habilitó varios espacios donde la población puede participar de juegos, baileterapia, fisioterapia y otras actividades recreativas durante toda la jornada dominical.

Desde las 8:00, la plazuela Colón concentra parte de esta programación, especialmente para niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad. También se realiza la distribución de 7.000 manillas de identificación para menores, con el fin de facilitar su ubicación en caso de extravío durante las actividades.

Campaña de adopción

Desde las 9:00, en la plaza de Las Banderas, la Dirección de Zoonosis pone a disposición de la población alrededor de 15 perros y gatos que buscan un nuevo hogar y una familia responsable.

Además, se realizan vacunaciones contra la rabia y se brinda información sobre el cuidado responsable de las mascotas. El director de Zoonosis, Diego Prudencio, informó que en los últimos cinco años más de 2.100 perros y gatos fueron adoptados mediante estas campañas.

Las personas interesadas en adoptar deben presentar fotocopia de su carnet, comprobante de pago del servicio de agua y un croquis de su domicilio. También deberán participar de una entrevista y firmar un compromiso de tenencia responsable.

Zoonosis recordó que adoptar una mascota significa asumir gastos, tiempo y cuidados permanentes. Por ello, pidieron a las familias pensar bien antes de tomar la decisión y evitar futuros casos de abandono o maltrato de animales en la ciudad.

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