Cochabamba conmemora el Día del Árbol con jornadas de forestación

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 02/10/2026 a las 8h49
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La Gobernación de Cochabamba y municipios del eje realizaron ayer jornadas de forestación y actividades de concienciación ambiental en conmemoración 1 de octubre, Día Nacional del Árbol, con la participación de estudiantes, vecinos e instituciones públicas y privadas.

El director de Medio Ambiente de la Gobernación, Óscar Céspedes, informó que la institución trabaja para incrementar la producción de plantines y cuenta con viveros en Sacaba, Cercado, Sipe Sipe, Valle Ivirza y Villa Tunari, donde se producen especies adaptadas a las regiones de valles y andina.

“Tenemos un mandato del gobernador, que nos instruye que realmente produzcamos el doble, dupliquemos la producción de plantas”, afirmó.

Agregó que la Gobernación también coordina con instituciones como Cipca y Armonía, además de los municipios, para ampliar la producción y distribución de plantines durante todo el año.

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, destacó el uso de tecnología para identificar las especies y características de los árboles urbanos. “A través de inteligencia artificial podemos lograr saber qué tipo de árbol es, cuánto tiempo tiene y todas las características que tiene”, dijo.

La autoridad añadió que realizan un censo del arbolado urbano y continuará con acciones de forestación.

Las actividades se replicaron en otros municipios, como Tiquipaya, donde se reforestó la jardinera de la avenida Ecológica para mitigar la tala de 60 eucaliptos enfermos, que fueron extraídos porque representaban un riesgo para los transeúntes, sobre todo, en la temporada  de viento, porque sus raíces estaban debilitadas.

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