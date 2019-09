Tránsito y alcaldías en apuros para adecuar leyes para el auto eléctrico

La producción del primer auto eléctrico en Bolivia ha puesto en apuros a la Policía y su unidad de Tránsito, a las alcaldías y otras instancias estatales, que no saben cómo extender las certificaciones del caso al no ser éste un vehículo importado ni tener el sistema técnico convencional.

“Es el primer vehículo que se construye en el país y aparte, eléctrico. Bolivia no tenía normativa para eso. Nos estamos adecuando desde cero al desafío”, dijo el director de Ingresos Tributarios de la Alcaldía de Cercado, Andrés Cuevas, sobre los permisos de circulación que debe tener el auto fabricado por la empresa nacional Quantum Motors SA.

Detalló que las alcaldías de Cochabamba, Santa Cruz, La Paz y El Alto están trabajando desde de agosto pasado, tras una solicitud de Quantum para adecuar las normas y permitir que circule el primer auto eléctrico hecho en Bolivia. Se estima que en dos a tres semanas más se tenga todo listo para circulación legal.

Las instituciones municipales y nacionales están terminando el trabajo técnico de análisis jurídico y tributario. “Ya se va a presentar el procedimiento. Estoy plenamente seguro de que en dos o tres semanas ya se empezará a hacer el registro con una certificación especial. Hay una institución del Estado que va a emitir este certificado”, dijo Cuevas.

El funcionario indicó que el vehículo no requiere certificado de importación, sólo una de origen que permita iniciar un trámite de registro a nivel nacional para sacar el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT).

Explicó que el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (Iitcup) es el encargado de elaborar un documento que tendrá la equivalencia del formulario de registro de vehículo y que debería asemejarse al certificado de importación que entrega la Aduana.

“Estamos ante una lógica nueva. No tenemos que seguir la lógica de un auto importado. Es una tecnología totalmente distinta. Tenemos que adecuarnos. No es correcto decir que se requiere una póliza”, explicó .

El concejal Sergio Rodríguez, uno de los primeros clientes, indicó que por ser un auto eléctrico debe pagar menos impuestos porque es liviano, no desgasta el asfalto y no emite gases. “En otros países los liberan de impuestos”, afirmó.

Cuevas detalló que el municipio también analiza ese tema, pero aseguró que es muy complejo porque se debe comenzar “de cero”, debido a que la norma con la que se mide el cobro de impuestos para los vehículos con combustible fósil no es la misma para el eléctrico.

Detalló que para cobrar impuestos a un vehículo convencional se considera su tamaño, capacidad de motor, peso y emisión de gases, características que el eléctrico no tiene porque no emite gases, no usa líquidos y es liviano. “No podemos hablar de centímetros cúbicos para el tamaño del motor. Debemos adecuarnos porque son totalmente distintos en temas de peso, la carga, tamaño de motor”, precisó Cuevas.

EL ELÉCTRICO TIENE BUENA ACEPTACIÓN

El 12 de septiembre, la empresa cochabambina Quantum Motors SA puso a la venta sus primeros automóviles eléctricos. Los primeros 50 ya se vendieron y la empresa sacará en diciembre otros 200, de los cuales 80 ya están reservados.

El precio base es de 5.000 dólares.

Los autos eléctricos pueden transportar entre dos y tres personas. Funcionan con energía corriente doméstica y no contaminan.

La semana pasada, empresas como Plastiforte, productora de tuberías, y Vidcla, proveedora principal de parabrisas, firmaron alianzas estratégicas con Quantum.