Ministro de Minería revela que Cesar Navarro era socio estratégico de la Empresa Minera Alcira

El actual ministro de Minería y Metalurgia, Carlos Fernando Huallpa, reveló hoy que el exministro de esa cartera de Estado, Cesar Navarro, era socio estratégico de la Empresa Minera Alcira, y era quien avalaba la adjudicación de contratos.

La Minera Alcira es una empresa de capitales canadienses que opera en Bolivia en el sector minería y metales. En enero de 2019, firmó un contrato millonario con la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) para realizar actividades mineras en el Distrito Minero de Colavi-Canutillos-Machacamarca en el departamento de Potosí.

En una con conversación con ANF, Huallpa aseguró que hay varias irregularidades que se detectaron de la gestión de Navarro. Explicó que su ministerio se encuentra en un proceso de auditoría y a su conclusión darán a conocer a la opinión pública.

El actual Ministro se dedicó a la minería desde muy temprana edad y llegó a ser el socio en la Federación de Cooperativistas mineras y posteriormente dirigente.

ANF: ¿Está de acuerdo si afirmamos que los mineros cooperativistas fueron manejados por el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS)?

Carlos Fernando Huallpa (CFH): Sí, evidentemente nos ha manejado, nos ha tenido en sus manos. Era un gobierno que quería hacer desaparecer al sector cooperativista. Ya no quería ver cooperativas. El anterior Gobierno nos comprometió áreas de trabajo y nunca nos ha dado y era lo primero que nosotros hemos pedido. Si no tenemos áreas de trabajo automáticamente las cooperativas desaparecemos.

¿Desde su ministerio qué acciones está tomando en relación a los casos de corrupción relacionados al anterior gobierno?

CFH: Evidentemente, hay casos de corrupción y tráfico de influencias. También he denunciado temas de la gestión pasada. Se ha detectado irregularidades en el tema de contratos porque se identificó preferencias a empresas privadas y no así a las cooperativas.

En Potosí el tema de la empresa Alcira (Empresa Minera Alcira S.A.) que se ha concesionado casi 70 cuadrículas. Y a las denuncias que tenemos, Alcira es una empresa grande que tiene socio estratégico al señor César Navarro (exministro de Minería) y era quien les avalaba los contratos para que se adjudiquen fácilmente.

En las oficinas del Ministerio de Minería, también se ha descubierto la existencia de un grupo llamado "inti", en la cual, se supo que ellos participaron en esas movilizaciones defendiendo al anterior gobierno. Al parecer hubo cobros y extorsionados al interior del ministerio. Estamos en proceso de investigación.

Otro caso que estoy averiguando es sobre una persona extranjera, mexicana, que ha trabajado puesto a dedo por el exvicepresidente Álvaro García Linera. Recibía un sueldo muy alto pero desapareció tres días después de nuestra llegada. En ese caso también estamos en proceso de investigación.

¿Cómo está tratando el tema de las empresas chinas, por los medios de comunicación se conoció muchas denuncias, por ejemplo sobre la explotación laboral?

CFH: Evidentemente hemos escuchado ese tipo de denuncias. Pero todavía no estoy llegando a esa área en el proceso de auditoría. Más adelante daremos un informe a cabalidad sobre las empresas chinas, el otro y otros temas. Pero hay denuncias de que son empresas ilegales que no cumplen con los requisitos para que ellos trabajen en el país.

¿Cuáles son los objetivos con los que va a seguir su Ministerio los siguientes 7 meses?

CFH: Nosotros como sector minero, también pedimos una fundidora de zinc en el departamento de Potosí, considerando que Potosí es un departamento netamente minero. Ante eso, el tema de la maquila nos preocupa porque las fundidoras internacionales subieron el precio y eso está haciendo que no existen fuentes laborales.

Sin embargo, a mi ministerio llegaron ofertas de empresas nacionales indicando que quieren invertir en el tema de la refinación de oro, así como para la fundidora del zinc. Más adelante se concretará mediante las distintas reuniones que llevaremos.

Entre otros temas, ¿alguna vez se imaginó que llegaría a ser ministro de Minería?

CHF: Franco y sincero, no. No soy profesional pero sí, sé leer y escribir. He salido bachiller del Cena y lo único que yo me trazaba era llegar a ser presidente de mi cooperativa. Lo otro era ser presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras. También llegar a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras y pensé que ahí iba a morir. Pero gracias a Dios hemos recuperado la democracia por toda la lucha que hemos hecho y ahora estoy en el Ministerio.

¿Cómo se ganó la confianza de la presidenta transitoria Jeanne Añez para que le eligiera para ese cargo?

CFH: Por la lucha que hemos realizado de liberar la democracia. Potosí ha puesto el pecho a la bala. Yo dirigí toda esa caravana desde Potosí porque he sido nombrado como presidente de movilización. En ese momento, el presidente actual de la Federación, Carlos Porco, no hizo nada porque era parte del otro gobierno.

¿Qué fue lo que le encargó la presidenta transitoria Jeanine Áñez para el Ministerio de Minería?

CFH: Primeramente buscar la pacificación del país y como es un gobierno de transición, hacer una buena gestión en poco tiempo. Y las políticas que aplicaré son la transparencia, concertación y diálogo.