Gobierno apunta a unificar el tipo de cambio oficial y referencial del dólar

Economía
Redacción Central
Publicado el 06/05/2026 a las 8h09
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El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, indicó ayer el plan es unificar el tipo de cambio referencial de dólar con el oficial en base a una sola cotización con base en un “sistema de flotación”, donde el valor se determina por la oferta y la demanda del mercado de divisas sin intervención del Banco Central.

Espinoza dijo ante la consulta: ¿Se ha pensado en unificar el tipo de cambio referencial y el oficial del dólar? El Gobierno ha respondido a esta interrogante y anunció que la divisa estadounidense tendrá una sola cotización con base en un “sistema de flotación”.

“Así es, ese es el plan”, indicó el ministro de Economía, quien señaló que el Gobierno ha sido “muy claro”.

“Nosotros vamos hacia la unificación cambiaria, esto significa una sola cotización en todo el mercado”, sostuvo ayer, en entrevista con Unitel.

Desde su puesta en vigencia, en diciembre de 2025, las cifras del valor referencial del dólar están por en encima de la cotización oficial que publica el BCB, que es de Bs 6,86 para la compra y Bs 6,96 para la venta.

El lunes y este martes, el valor referencial superó los Bs 10, lo que ha generado susceptibilidad en el mercado.

En ese marco, el ministro de Economía anunció la implementación de un sistema de “flotación” cuya cifra fluctuará en función del mercado.

“También hemos sido muy claros, vamos a salir a un sistema de flotación, es decir, ya no más un tipo de cambio fijo”, señaló.

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