AI: Los Estados no protegen de forma adecuada al personal sanitario

Alfredo Jiménez Pereyra

El reciente informe de Amnistía Internacional (AI) ha puesto al descubierto la deplorable situación por la que está pasando el personal sanitario en América para hacer frente a la pandemia que sigue con su paso devastador.

El informe de AI insta a los países de la región a conceder prioridad y proteger los derechos del personal sanitario durante la pandemia y después de ésta, y hace un llamamiento a EEUU para que tome medidas rápidas y contundentes para garantizar detener el alto números de contagios y muertos.

El costo de curar

Amnistía Internacional indica que los derechos de personas trabajadoras de la salud en las Américas durante el Covid-19 son violados constantemente.

Médicos y enfermeras trabajan en condiciones inseguras con equipos de protección insuficientes y se arriesgan a sufrir represalias de las autoridades o los empleadores si denuncian su situación, mientras que en algunos casos han sufrido incluso amenazas de muerte y ataques físicos, según AI.

El informe pide también a los gobiernos que garanticen unas condiciones de trabajo seguras para las personas que trabajan en el área de limpieza y otro personal de apoyo que está en situación de riesgo debido a su trabajo en instalaciones de atención de la salud y residencias de personas mayores.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, en un comunicado indicó que en estos tiempos difíciles hay una inmensa deuda de gratitud con el personal de limpieza de hospitales y residencias de personas mayores, personal médico y de enfermería, auxiliares de enfermería, personal subalterno de hospitales y especialistas en epidemiología por su incansable trabajo para mantenernos seguros. Pero no basta con darles las gracias.

“Los gobiernos deben tomar medidas para garantizar que no se vuelven a poner en un riesgo tan horrendo sus derechos básicos y su seguridad”, señaló Guevara Rosas.

En tanto, la doctora Gabriela Arze Alarcón indicó que el sistema de salud de Bolivia presenta muchas irregularidades para enfrentar la pandemia.

“Es inconcebible que los hospitales de referencia para acoger a los infectados con Covid-19 no tengan los recursos adecuados para atender a los pacientes. No se puede aceptar que el personal médico no tenga las condiciones ni el personal suficiente para hacer su trabajo”, lamentó Arze Alarcón.

A principios de mes, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) proyectó que Bolivia llegará al pico de casos de la enfermedad en agosto próximo.

En Bolivia, trabajadores de salud salen constantemente a protestar porque carecen de equipos de protección y otros suministros médicos.

Nada halagador

En las Américas viven casi la mitad de las personas del mundo que han dado positivo en las pruebas para detectar el Covid-19, con alrededor de 2 millones de casos confirmados.

El estudio de AI se basa en 21 entrevistas realizadas con profesionales sanitarios en Estados Unidos, México, Honduras, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, Colombia y Paraguay.

Sólo en dos casos dijeron a la entidad que consideraban que tenían Equipos de Protección Personal (EPP) adecuados o casi adecuados. El resto plantearon motivos de preocupación relativos a la falta de EPP adecuados.

También plantearon inquietudes relativas a bajas por enfermedad, periodos de descanso, apoyo de salud mental inadecuado en el trabajo, entro otros.

Las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre uso racional de los EPP establecen que el personal de limpieza y mantenimiento deben tener más EPP que muchos otros miembros del personal hospitalario, incluido el personal médico y de enfermería que pueden no tener contacto con pacientes del Covid-19.

Sin embargo, Amnistía Internacional observó que a menudo el personal de limpieza está mal pagado, recibe prestaciones de seguridad social precarias, y en algunos casos trabaja para empresas que no garantizan el uso de EPP adecuados.

Análisis

Sistema crónico de salud

Gabriela Arze A. Doctora boliviana

Existen muchas fallas en el sistema de salud de Bolivia para enfrentar la pandemia del coronavirus. En los últimos cuatro meses no se ha brindado un verdadero equipamiento a los denominados hospitales de referencia para atender la contingencia sanitaria.

También existe una crónica falta de personal en los centros médicos, en momentos en que la pandemia está minando los esfuerzos de médicos y enfermeras quienes están en primera línea en sus respectivos puestos de trabajo.

No es posible que las brigadas de voluntarios que están realizando una loable labor en realizar los rastrillajes en diferentes zonas del departamento vayan a lugares de alto riesgo sin medidas de bioprotección.

Es imperante y necesario que el Gobierno evalúe esta situación para cambiar la infraestructura del sistema de salud boliviana y hacerla más personalizada a fin de evitar mayor número de contagios y muertes.

El Gobierno está en la obligación de dotar constantemente los materiales de bioseguridad que requieren los centros hospitalarios del país.