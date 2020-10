Brasil supera las 147.000 muertes por coronavirus

Río de Janeiro |

Brasil registró ayer 819 muertes por Covid-19, con lo que el número de fallecidos por la enfermedad llegó a los 147.494, mientras que la cantidad de contagios roza los 5 millones de casos, informó el Gobierno.



De acuerdo con las cifras divulgadas en el más reciente boletín del Ministerio de Salud, con 41.906 nuevas infecciones por coronavirus registradas en la última jornada, el gigante suramericano suma un total de 4.969.141 casos confirmados.



Los números confirman al gigante latinoamericano, con sus 210 millones de habitantes, como el segundo país del mundo con más muertes por Covid-19, detrás de Estados Unidos, y el tercero con más contagios en el mundo, después de India.



El número de muertes de ayer más que duplica los 323 del lunes, algo que para las autoridades sanitarias es normal, ya que se normalizan las labores en las secretarías de salud tras la disminución de los registros durante el fin de semana por falta de personal.



Aún así, la situación se muestra relativamente estable en gran parte del territorio nacional, pero expertos temen que la onda de calor que se vive en los últimos días, en plena primavera austral, cause un nuevo incremento de los casos.



En Brasil no se puede hablar de rebrote porque la primera ola no ha finalizado, pero hace más de un mes que el país registra cierta estabilidad en la mayoría de sus regiones, con casos aislados de "rebrote", como se observó en Amazonas y Río de Janeiro, dos de los estados más afectados por el virus.



Las altas temperaturas han vuelto a colmar las playas, los parques y los bares en distintas ciudades del país, por lo que los médicos e infectólogos temen que en pocos días comiencen a evidenciarse nuevos casos.



Los datos del Ministerio señalan que el promedio de muertes diarias en los últimos 14 días está por los 670 muertos, mientras que la media en contagios ronda los 27.000.



Según los datos divulgados ayer por la cartera de Salud, el 87,6 por ciento de los pacientes se han recuperado y fueron dados de alta, pero todavía hay 468.776 contagiados que continúan bajo cuidados médicos (el 9,4 % del total).



Eso indica que la letalidad del coronavirus en Brasil es del 3 por ciento del total de infectados y que el país tiene una tasa de 70,2 óbitos por cada 100.000 habitantes, con una incidencia de 2.364 contagios por cada 100.000 habitantes.



Sao Paulo, la región más rica y más poblada del país, con unos 46 millones de habitantes, es el estado brasileño más afectado por la pandemia con 1.010.839 casos y 36.490 muertes. Le siguen Bahía (nordeste) con 318.147 contagios y Minas Gerais (sudeste) con 310.124 infectados.



En número de muertes, Río de Janeiro, con unos 17 millones de habitantes, es el segundo estado con más víctimas, con un total de 18.883 muertes. Le siguen los nordestinos estados de Ceará (9.084) y Pernambuco (8.356).