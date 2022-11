La Asamblea de la ONU denuncia los abusos contra la mujer en Afganistán

La Asamblea General de la ONU aprobó este jueves una resolución que denuncia el deterioro de la situación de los derechos humanos en Afganistán y en particular los abusos contra las mujeres desde la toma del poder por parte de los talibanes en agosto de 2021.



El texto, propuesto por Alemania, salió adelante con 116 votos a favor, ninguno en contra y diez abstenciones en el plenario de la Asamblea General, donde están representados los 193 Estados miembros de Naciones Unidas.



La resolución expresa profunda preocupación por la situación en Afganistán desde que los talibanes están en el poder, tanto por la crisis económica y humanitaria que vive el país como por la discriminación de la mujer y los abusos contra varias minorías.



La Asamblea General, en ese sentido, exige a los talibanes que "revoquen las políticas y prácticas que restringen el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las mujeres y las niñas afganas".



Desde que se hizo con el poder el año pasado, el grupo extremista ha decretado numerosas medidas que limitan los derechos de las mujeres, como la prohibición a las adolescentes de asistir a las escuelas, el veto a las mujeres en una gran cantidad de empleos, la obligación de salir con un velo y la de ir acompañadas de un familiar masculino en trayectos largos.



El mes pasado, el relator especial de la ONU para el país, Richard Bennett, aseguró que la regresión vivida no tiene precedentes en la historia.



Pese a que prometieron que habían cambiado, los talibanes han repetido el comportamiento de su anterior régimen entre 1996 y 2001, cuando en base a una rígida interpretación del islam y su estricto código social prohibieron la asistencia femenina a las escuelas y recluyeron a las mujeres en el hogar.



En la resolución aprobada hoy, la Asamblea General recalca entre otras cosas la voluntad de la comunidad internacional de seguir apoyando a la población afgana en medio de la crisis actual.



Además, expresa su preocupación por la presencia de grupos terroristas como Al Qaeda y el Estado Islámico y subraya que el país no puede volver a convertirse en un refugio para ningún grupo terrorista.