¿Cuándo bajarán los precios del petróleo?

Mundo
Deutsche Welle
Publicado el 15/06/2026 a las 17h37
ESCUCHA LA NOTICIA

El acuerdo preliminar para poner fin a la guerra entre EEUU e Irán alimenta las esperanzas de que termine la crisis energética que ha afectado a países de todo el mundo desde que comenzó el conflicto.

"Barcos del mundo, pongan sus motores en marcha. ¡Que fluya el petróleo!", escribió Trump en una publicación en redes sociales. Una vez que ambas partes firmen oficialmente el texto el viernes 19 de junio, se reabriría el estrecho de Ormuz.

Teherán ha mantenido prácticamente cerrado el tránsito por esta vía marítima desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero de 2026, lo que ha provocado una de las mayores interrupciones del suministro mundial de petróleo de la historia.

En aquel momento, muchos analistas preveían que los precios pasarían de unos 72 dólares (62 euros) por barril, el 27 de febrero, a entre 150 y 200 dólares. Finalmente, el  aumento ha sido más moderado.

 

Menos demanda, precios bajo control

Varios factores han contribuido a contener la subida de precios: el aumento de la oferta procedente de EEUU y de otros productores fuera del golfo Pérsico, la menor demanda china, la liberación coordinada de reservas estratégicas y el optimismo del mercado respecto a un final próximo del conflicto.

Por ejemplo, EEUU incrementó sus exportaciones de crudo en abril y mayo a más de cinco millones de barriles diarios, frente a una media de unos cuatro millones en los últimos años.

Por su parte, China redujo significativamente sus importaciones de crudo en las últimas semanas, recurriendo a sus existencias comerciales y reservas estratégicas.

Fereidun Fesharaki, presidente emérito de la consultora energética FGE NexantECA, comentó recientemente a Bloomberg que el mercado petrolero ha respondido al shock energético destruyendo la demanda. Según él, China, el mayor importador mundial de petróleo crudo, ha reducido sus importaciones en cuatro millones de barriles diarios.

Para Emma Li, analista principal del mercado petrolero chino en Vortexa, China comenzó a utilizar sus enormes volúmenes almacenados en mayo para compensar las interrupciones del suministro procedente de Oriente Medio, en lugar de comprar petróleo en el mercado al contado. Esta retirada de las compras inmediatas "redujo significativamente la presión sobre los precios absolutos del crudo", escribió Li en una nota de finales de mayo.

 

Disminución rápida de reservas mundiales

China no es el único caso. Países de todo el mundo han recurrido cada vez más a sus reservas internas para compensar los millones de barriles de petróleo bloqueados en el golfo Pérsico.

Según la Administración de Información Energética de EEUU, las existencias de petróleo disminuyeron a un ritmo medio de 5,3 millones de barriles diarios entre marzo y mayo. Expertos del sector alertaban de que las reservas estaban alcanzando niveles críticos.

"Los márgenes de seguridad son cada vez menores", advertía la semana pasada a DW Jorge León, analista de Rystad Energy y exfuncionario de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

"La reducción de existencias y las opciones parciales de desvío pueden proporcionar cierto alivio a corto plazo, pero no pueden compensar completamente una interrupción prolongada de los flujos a través del estrecho de Ormuz", dijo León.

 

Volver a la normalidad llevará meses

Ahora que Washington y Teherán han alcanzado un acuerdo y se han comprometido a reabrir rápidamente el estrecho, existe la esperanza de que la escasez de suministro se supere pronto, pero los expertos advierten que probablemente pasarán meses antes de que los mercados energéticos regresen a la normalidad previa al conflicto. Entre otras razones, será necesario adoptar medidas de seguridad como el desminado.

También llevará tiempo restablecer el tráfico por el estrecho, donde aún permanecen atrapados cientos o incluso miles de barcos. Además, es necesario resolver cuestiones relacionadas con los seguros de los buques.

Una vez reabierto el estrecho, garantizar la libre circulación podría llevar unas ocho semanas o incluso más, dependiendo de cuánto dure cada fase del proceso, ha dicho Neil Crosby, director de investigación de Sparta Commodities.

 

Restablecer el suministro, un desafío

Además de provocar enormes problemas de transporte marítimo, el conflicto también ha causado daños en instalaciones energéticas de todo el golfo Pérsico.

Los campos petrolíferos, oleoductos y otras infraestructuras dañadas necesitarán reparaciones antes de poder contribuir nuevamente al aumento de la oferta. La puesta en marcha de estas instalaciones requerirá inspecciones exhaustivas y puede ser un proceso lento.

Además, algunos productores de energía de la región se han visto obligados a suspender la producción sencillamente porque se han quedado sin capacidad de almacenamiento.

En este contexto, es probable que pase bastante tiempo antes de que el suministro energético y los precios se estabilicen. "Habrá que esperar para ver con qué rapidez se reabre realmente el estrecho y cuánto tiempo tardarán los flujos de petróleo en volver a la normalidad", ha dicho Nick Twidale, estratega jefe de mercados de ATFX Global en Sídney. "Sin duda estamos hablando de meses, no de semanas".

Tus comentarios

Lo más compartido

1
Viva junta extraordinaria
2
Bolivia despide a Luis Paiva, fundador de Kory Huayras: el folclore nacional está de luto
3
¿Cuándo bajarán los precios del petróleo?
4
Viva junta ordinaria
5
Noelia Zeballos gana su segundo título seguido de dobles en Brasil

Más en Mundo

15/06/2026
Cuatro candidaturas de América Latina se disputan la silla de la ONU
En los pasillos de vidrio de Naciones Unidas, en Nueva York, ya se libra una de las disputas diplomáticas más silenciosas y trascendentes del planeta.
Ver más
15/06/2026
EEUU e Irán deciden firmar el acuerdo de paz y abren el estrecho de Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que  el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán “ahora está completo” y que autorizó la apertura...
Ver más
Medios internacionales confirmaron el deceso del cantante estadounidense Oliver Tree y del youtuber argentino Gaspi en la colisión de dos helicópteros en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la...
Ver más
14/06/2026
Mueren el cantante Oliver Tree y el youtuber Gaspi en el choque de dos helicópteros en Brasil
Cuba atraviesa una grave crisis energética desde 2024, agravada desde enero por las restricciones petroleras de Estados Unidos, calificadas por la ONU como contrarias al derecho internacional. En La...
Ver más
14/06/2026
Cuba en su peor crisis: apagones, sanciones y colapso energético
El jefe de la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua, el "Niño Guerrero”, fue abatido en una operación militar estadounidense realizada en coordinación con las autoridades de Venezuela,...
Ver más
12/06/2026
Líder del Tren de Aragua muere en ataque de EEUU
Donald Trump afirmó ayer que Estados Unidos e Irán están a punto de firmar un acuerdo de paz y anunció que cancelará nuevos ataques con misiles.
Ver más
12/06/2026
Trump dice que EEUU e Irán están al borde de firmar un acuerdo de paz
En Portada
15/06/2026 País
Reportan que El Alto retorna paulatinamente a la normalidad con más tránsito y ferias abiertas
 Tras más de un mes de bloqueos de vías, el municipio de El Alto retorna a la normalidad de manera paulatina con más tránsito de vehículos y ferias abiertas en...
vista
15/06/2026 País
Bolivia y EEUU firman acuerdo para fortalecer lucha antinarcóticos
El instrumento bilateral permitirá canalizar hasta 20 millones de dólares, de EEUU a Bolivia, en cooperación técnica, capacitación y equipamiento especializado.
vista
15/06/2026 País
Bloqueos se endurecen en algunos puntos de La Paz y movilizados esperan definiciones de sus dirigentes
Este lunes, el país amaneció con 52 puntos de bloqueo, algunos han sido reforzados en La Paz, mientras que los movilizados esperan las determinaciones de sus...
vista
15/06/2026 País
Deniegan permanencia en Bolivia a delegación argentina de activistas
Las autoridades bolivianas denegaron la permanencia en el país de una delegación argentina, integrada por políticos, militantes y activistas de izquierda,...
vista
15/06/2026 País
Evistas presionan a la COB a continuar bloqueos y protestas
“Las movilizaciones tienen que continuar y la COB no puede dialogar al margen de las bases. Por tanto, si la COB decide dialogar, vamos a ver quién le hace...
vista
15/06/2026 País
COB suspende reunión por 2da vez y más sectores afiliados piden dialogar
Mientras en los últimos días las centrales obreras departamentales de Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí y Tarija expresaron su respaldo al diálogo con...
vista
Actualidad
“Las movilizaciones tienen que continuar y la COB no puede dialogar al margen de las bases. Por tanto, si la COB decide...
Ver más
15/06/2026 País
Evistas presionan a la COB a continuar bloqueos y protestas
El instrumento bilateral permitirá canalizar hasta 20 millones de dólares, de EEUU a Bolivia, en cooperación técnica,...
Ver más
15/06/2026 País
Bolivia y EEUU firman acuerdo para fortalecer lucha antinarcóticos
Los secretarios ejecutivos de las centrales obreras departamentales de Tarija y Santa Cruz cuestionan que el liderazgo...
Ver más
15/06/2026 País
Líderes codistas critican injerencia política en la COB
“Lejos de detenerse, los casos continúan”, señaló el vicepresidente al vincular el caso ‘narcomaderas’ con una presunta...
Ver más
15/06/2026 País
Lara cuestiona retorno de la DEA y adhesión de Bolivia al Escudo de las Américas
Deportes
El luchador de artes marciales mixtas hispano-georgiano Ilia Topuria ha perdido este lunes el título del peso ligero de...
Ver más
15/06/2026 Multideportivo
Ilia Topuria pierde el título del peso ligero de la UFC en los jardines de la Casa Blanca
Cabo verde dio la primera gran sorpresa del Mundial 2026. Con un juego modesto pero ordenado, mucha resistencia física...
Ver más
15/06/2026 Fútbol
¡Sorpresa total!: España no pudo con Cabo Verde y protagonizó el primer 0-0 del Mundial
Los familiares del destacado periodista deportivo Óscar Dorado confirmaron su fallecimiento este lunes, luego de haber...
Ver más
15/06/2026 Multideportivo
Fallece el destacado periodista deportivo Óscar Dorado
Por segunda semana consecutiva Noelia Zeballos, la única tenista profesional femenina del país, ganó un título de...
Ver más
15/06/2026 Tenis
Noelia Zeballos gana su segundo título seguido de dobles en Brasil
Tendencias
¿Qué pasa cuando el arte y la mente se conectan? En este episodio de Los Tiempos, conversamos con Raquel Rocha.
Ver más
14/06/2026 Interesante
En el Podcast Los Tiempos compartimos con Raquel Rocha
Este viernes 12 de junio, las redes sociales de META: Facebook, Messenger e Instagram experimentaron una caída masiva...
Ver más
12/06/2026 Tecnología
Reportan la caída de Facebook, Messenger e Instagram en algunos países
Doble Click
El Festival Internacional de Cine, el estreno de Toy Story 5, la danza del Ballet Folklórico de la Universidad Mayor de...
Ver más
15/06/2026 Cultura
Semana 25: La danza y el cine destacan en la agenda cultural
La jaguar Yaguara fue liberada exitosamente en su hábitat natural dentro del Parque Nacional Noel Kempff Mercado,...
Ver más
15/06/2026 Cultura
La liberación de Yaguara fortalece la conservación del jaguar en Bolivia
La Orquesta Sinfónica Municipal de Cochabamba presenta la “Noche de Flauta Traversa con Cecilia Rospigliosi”, quien...
Ver más
14/06/2026 Cultura
Cecilia Rospigliosi llega dispuesta a conquistar al público cochabambino
La Feria Internacional del Libro de Santa Cruz obtuvo el éxito esperado, pese a que algunos libreros, editoriales y...
Ver más
14/06/2026 Cultura
Reconociéndonos en las palabras