Irán respondió a los ataques de EEUU con una oleada de drones y misiles contra bases militares en países del golfo

Luego de que el ejército de Estados Unidos lanzara una nueva oleada de ataques sobre Irán, la Guardia Revolucionara del régimen iraní arremetió contra bases militares norteamericanas en diferentes países del golfo pérsico en Medio Oriente. Tras varias semanas de cese el fuego, el conflicto bélico inauguró este martes una nueva escalada, reportó La Nación.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom, por sus siglas en inglés) fue el encargado de confirmar el inicio de la operación sobre Teherán y su “exitoso” resultado.

No obstante, la contraofensiva iraní no se hizo esperar. La Guardia Revolucionaria declaró haber lanzado misiles contra una base militar estadounidense en Jordania y almacenes de equipo militar estadounidense en Irak, cuyos puntos a atacar eran un “centro de mantenimiento” y un “aerostato de vigilancia”, informó el medio norteamericano The New York Times. De esta forma, Teherán cumplió con la promesa anunciada el lunes sobre “fuertes represalias” a las embestidas de la gestión de Donald Trump.

Fue el propio mandatario norteamericano quien se hizo eco de este reanudamiento del conflicto en el Golfo. A través de su perfil en la red social Truth Social, Trump aseguró que las fuerzas estadounidenses estaban atacando “objetivos iraníes cerca del estrecho de Ormuz”. Calificó la operación de “grande y poderosa” y afirmó que se trataba de una represalia por el intento de Irán de colocar minas en esa vía marítima.