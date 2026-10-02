Liberarán 100 millones de barriles de diésel para abaratarlo

Los países del G7 acordaron este viernes liberar inmediatamente de forma coordinada 100 millones de barriles de petróleo a través de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) durante los próximos cuatro meses, con una parte importante de diésel disponible en los primeros 20 días, según un comunicado difundido tras una reunión virtual de sus líderes. El objetivo es intentar reducir la presión sobre los precios.

El presidente francés, Emmanuel Macron, quien convocó la reunión por videoconferencia, afirmó que las medidas acordadas "deberían hacer bajar los precios" de los combustibles y que no habrá "ninguna prohibición" a las exportaciones de diésel entre los países del G7 (además de Francia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón), como amenazaba con hacer Estados Unidos.

En paralelo, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró en su red Truth Social que "Europa acaba de aceptar poner en el mercado una cantidad masiva de su gasóleo (diésel) almacenado en abundancia". "El proceso comenzará de inmediato", agregó.

Estas decisiones "deberían hacer bajar los precios" de los carburantes, cuyos precios se han disparado debido a la guerra en Medio Oriente, según Macron.

Habrá ajustes si es necesario

El comunicado del G7 añade que, en caso de ser necesario, los dirigentes de los países integrantes del grupo "nos reuniremos en el marco de la AIE en los próximos días para analizar la posibilidad de realizar nuevas liberaciones de diésel", y añadieron que seguirán de cerca la evolución de la situación y estarán preparados para "ajustar" las medidas cuando sea preciso.

"Los acuerdos alcanzados (este viernes) representan un paso hacia un futuro energético más seguro, transparente y resiliente", agrega el documento. Macron, por su parte, también indicó que los países del G7 habían acordado "trabajar para reducir los márgenes de los refinadores y para reducir los costos de transporte", que han aumentado considerablemente debido a los bloqueos del estratégico estrecho de Ormuz.