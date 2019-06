Quispe llega hasta Achacachi pero no consigue duelo de chicotes con Ponchos Rojos

El diputado opositor, Rafael Quispe, estuvo la tarde de hoy en la plaza principal de Achacachi para un duelo de chicotazos con Ponchos Rojos oficialistas; sin embargo, no consiguió enfrentarse a nadie.

"He dicho, si evidentemente denunciar la corrupción es delito, denunciarlo al (alcalde Egar) Ramos es delito, yo iré a la capital de Achacachi y ahí que me chicoteen delante de las autoridades", dijo Quispe en su cuenta de Twitter.

#TataQuispe:

Mi primera vez que he hablado en este valeroso pueblo. Nadie ha venido (creo no han recibido el mensaje) conste

Me estoy yendo no más y gracias por la bienvenida hermanos de #Achacachi

Volveremos #TeamTataQuispe pic.twitter.com/DXNozVu0ux

— Rafael Quispe (@TataQuispe) 28 de junio de 2019