Una “pequeña” comisión del MAS irá al Foro de Sao Paulo en Venezuela

Una “pequeña” comisión del Movimiento Al Socialismo (MAS) asistirá al Foro de Sao Paulo que se desarrollará del 25 al 28 de julio en Caracas, Venezuela. Aún no está confirmada la presencia de Evo Morales como presidente del partido; sin embargo, este evento toma especial importancia después de que su par brasileño, Jair Bolsonaro, condicionara el ingreso de Bolivia al bloque del Mercado Común del Sur (Mercosur) a su alejamiento del Foro de Sao Paulo.

“Espero que (el partido de Morales) no participe a fin de mes” en la reunión que el foro dijo Bolsonaro, el viernes, en un encuentro con periodistas internacionales.

El vicepresidente nacional del MAS, Gerardo García, en contacto con Los Tiempos, confirmó ayer que la secretaria de relaciones internacionales del partido, Juanita Ancieta, dirigirá una “pequeña comisión” que participará en el evento.

“Sí vamos a asistir. El Viceministerio de Coordinación con Movimientos (Sociales) mandará no sé si serán 10 o cinco (integrantes), no me ha confirmado”, dijo García.

Por su parte, el candidato a senador por el MAS de Cochabamba y vicepresidente de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, calificó de “atrevida” la declaración de Bolsonaro. “Es contraproducente para nosotros (tener que) hablar si queremos entrar al Mercosur, entonces tenemos que claudicar en nuestra ideología. Un poco atrevido y lo siento como una injerencia”, declaró.

Rodríguez aseguró que, pese a la advertencia de Bolsonaro, asistirá. “Claro que vamos a asistir, finalmente lo que debe interesar es el desarrollo de los pueblos de cada uno de los Estados”.

LA ORGANIZACIÓN NACIÓ EN 1990

De acuerdo con el sitio web del Foro de Sao Paulo, de Bolivia están afiliados el Movimiento Al Socialismo (MAS), el Partido Comunista de Bolivia y el Movimiento Bolivia Libre.

El último encuentro del grupo se desarrolló en La Habana, Cuba, en 2018 y asistió el presidente Evo Morales el día de su clausura.

Según el dirigente Adrónico Rodríguez, el Primer Mandatario participa del foro desde que era dirigente.

La primera reunión ocurrió en Sao Paulo (Brasil), en julio de 1990. El nombre del foro fue decidido en el encuentro siguiente, en México, y se debió al hecho de que la primera reunión se dio en Sao Paulo.