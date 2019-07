Esposa de Revilla admite que funcionarios municipales trabajan en “Yo Soy Mi Primer Amor”

Maricruz Rivera, esposa del alcalde paceño Luis Revilla, admitió que funcionarios municipales, citados en la denuncia de dualidad de funciones en la Alcaldía y el Programa “Yo Soy Mi Primer Amor”, continúan trabajando en dicho programa, según informó la Fiscalía Departamental de La Paz.

La Fiscal Anticorrupción asignada a la investigación, Edna Montoya, recordó que en la denuncia presentada por las diputadas Betty Yañíquez, Valeria Silva y Sonia Brito, establece al menos cinco a seis funcionarios del municipio de La Paz hubiesen recibido doble salario, uno de la alcaldía y otro del programa “Yo soy mi primer amor”, dirigido por Rivera.

Montoya explicó que en la declaración informativa del pasado 25 de Julio, Rivera reconoció que los funcionarios de la Alcaldía de La Paz, que fueron mencionados en la pregunta durante su declaración, trabajan actualmente como voluntarios en el programa que dirige.

“Conozco a Rossmery A.M, es voluntaria de Yo soy Mi Primer Amor… Ariel G.V, es voluntario, Verónica A.J, es otra voluntaria, no estoy segura de Carmiña A.T, y de Jorge H.A; a Jenny V. J creo es otra voluntaria… Gretzel Z. es una voluntaria y Laura R, era voluntaria y se salió”, dijo en su declaración.

Según Montoya, Rivera también reconoció, que hubo un viaje al interior del país de voluntarios de “Yo Soy Mi Primer Amor”, dato el Ministerio Público confirmará o descartará.

La Fiscal manifestó que dentro de la investigación se ha citado a declarar al menos a quince funcionarios de la alcaldía de La Paz y algunos concejales. Se prevé recibir la declaración de aproximadamente 30 trabajadores, por el momento se identificó a 6 funcionarios que habrían ejercido funciones en la Alcaldía y en el programa.