Cívicos van a Chiquitanía para ver asentamientos

El presidente del Colegio Médico de El Alto, Orlando Moreira, afirmó que su sector está dispuesto a retomar el diálogo con la ministra de Salud, Gabriela Montaño Ver más Colegio Médico se abre a dialogar con Montaño

De nueve departamentos, cinco no tienen laboratorios forenses especializados para el análisis de pruebas biológicas y no biológicas en casos de agresiones sexuales, violencia hacia la mujer y la niñez Ver más Cinco departamentos no tienen laboratorios para casos de violencia

La sociedad civil boliviana presentará hoy, durante la preevaluación del Examen Periódico Universal (EPU) del Estado boliviano ante las Naciones Unidas, el informe del Alto Comisionado de las... Ver más Sociedad civil denunciará a Evo Morales ante la ONU