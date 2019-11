Presidenta Añez garantiza ingreso de funcionarios del Gobierno a oficinas y reclama a asambleístas

Tras los incidentes de ayer en en la plaza Murillo con legisladores y funcionarios públicos, la presidenta transitoria Jeanine Añez aseguró que hoy se garantizó el ingreso del personal de Gobierno a los empleados.

Aclaró que se intenta resguardar los documentos de Palacio de Gobierno que evidencian el actuar del Gobierno de Evo Morales.

Ayer, Adriana Salvatierra, junto a un grupo de legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), intentó ingresar a la Asamblea Legislativa, pero la Policía le impidió el paso.

El pasado domingo, Salvatierra anunció su renuncia, aunque no la plasmó de manera formal en una carta. Ayer reapareció para asumir sus funciones, pero la Policía se lo impidió y, en un forcejeo, los efectivos gasificaron a los legisladores del MAS.

En el intento por evitar que Salvatierra ingrese al Legislativo hubo forcejeos entre la Policía y los legisladores del MAS y de los funcionarios que exigían que la dejen pasar, pero un cerco de efectivos lo evitó.

"Si hay agresiones son provocadas, vamos a estar demostrando como es que montan ese tipo de agresiones usando a su propia gente, eso no es leal es tremendamente deshonesto. Por qué no nos dejan trabajar? Por qué no nos dejan llevar adelante este proceso? hemos instado a los asambleítas del MAS, porque es una demanda del pueblo", reclamó.

Añez se refirió también al tema con relación a un presunto desabastecimiento de gasolina y al corte de sumistro de gar en por fallas de presión en un ducto. La mandataria prefiere no pensar que se trata de un "boicot", dijo.

Los asambleístas del MAS no asistieron a la sesión del lunes donde se debía aceptar o rechazar las renuncia del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera.

Entre tanto, Añez reiteró que la convocatoria a nuevos comicios se realizará en el menor tiempo posible con personas "probas" para garantizar el proceso electoral.

"El MAS tiene todo el derecho para participar en elecciones, que busquen candidatos, Evo y García Linera no están habilitados para un cuarto mandato", declaró.