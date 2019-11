Evo, desde México, ordena cercar y dejar sin alimento a ciudades

El comandante de la Policía de Santa Cruz, Miguel Mercado, reveló ayer que el video de la llamada del expresidente Evo Morales al dirigente implicado con el narcotráfico Faustino Yujra fue hallado en un celular decomisado en el operativo de desbloqueo de la carretera a los valles de Santa Cruz.

“Tras el desbloqueo de las rutas a los valles, en el momento de detener a personas que instigaban a la violencia, se encontró al hijo del Yujra con el celular que muestra el video en el que el expresidente habla y da instrucciones para continuar con los bloqueos y dejar sin alimento a las ciudades,”, explicó.

Horas antes, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, hizo público el video en el que se escucha a Morales incitar a la violencia y a mantener el cerco a las ciudades, mediante un contacto telefónico con uno de sus operadores, por lo que anunció que presentará una demanda internacional contra la exautoridad boliviana por crímenes de lesa humanidad.

Mercado explicó que el antecedente de narcotráfico de Yujra muestra una implicancia directa con los hechos violentos que se registran en el país.

El jefe policial agregó que en las siguientes horas la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) develará más datos sobre la información que se encontró en el móvil.

También ayer por la mañana, desde México, Morales pidió a las misiones internacionales que se encuentran en el país facilitar su regreso para instaurar un proceso de diálogo.

“No soy corrupto, no tengo ningún proceso. Si me quieren procesar por sedición, es una decisión netamente política. No tengo por qué estar fuera de Bolivia, pero lamento mucho que por decisiones políticas internas y externas no quieren que vuelva”, expresó.

Sobre los disturbios sociales en el país tras las elecciones generales del 20 de octubre, Morales indicó que está “seguro” de poder ayudar a pacificar.

POLICÍA BUSCA A DIRIGENTE Y DETIENEN A SU HIJO

REDACCIÓN CENTRAL

El hijo de Faustino Yucra, el dirigente que fue grabado mientras hablaba con el expresidente Evo Morales, fue detenido por la Policía mientras bloqueaba en la comunidad de Tiquipaya. “Alejandro Yucra, él es mi padre, no sé cuántos años tendrá. (El que ha grabado el video) debe ser mi hermano; por lo que veo ahí, debe ser mi casa (el lugar donde fue registrada la conversación). Escuché que habla con Evo Morales. No sé de qué fecha ni a qué hora será, yo no estaba ahí. No me acuerdo cuándo me ha pasado el video mi hermano”, declaró Alejandro.

La Fiscalía ordenó la aprehensión de Faustino Yucra por los delitos de instigación pública a delinquir, sedición y terrorismo.