Kalimán responde a Evo: “Yo no me he quedado de presidente”

Después de tres semanas de haber sido relevado del cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán salió al frente de las críticas y descartó hubiera sido parte de un golpe de Estado en contra del expresidente Evo Morales.

Agregó que sigue en Bolivia con su familia y no tiene por qué salir del país. Además, dijo que, ante las denuncias anunciadas en su contra, él está listo para defenderse.

“Nos hemos enmarcado en la Constitución Política del Estado y principalmente en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA) y el manual del uso de la fuerza en conflictos sociales”, aseveró en una entrevista con Fides TV, tras advertir que, si no lo hacían, los enfrentamientos habrían dejado “muchas muertes”.

Agregó que la palabra “sugerir” está contenida en la LOFA, que “nos permite” al Mando Militar, a través del Comando en Jefe, precisamente “sugerir a las autoridades correspondientes alguna situación y principalmente si el Estado estaba en peligro”.

Ante la declaración de Morales de que en Bolivia se habría gestado un golpe militar, Kalimán señaló: “¿Cómo puede ser un golpe de Estado? Nosotros solamente hacemos una declaración; yo no saqué soldados, no fui y le apunté con tanques, yo no fui a Palacio, ningún militar ha estado en las calles. Es lo que la ley nos permite. Yo no me he quedado de presidente. Nadie se ha quedado de presidente que sea militar”.

Complementó que “no ha habido un solo fallecido desde el momento de esta crisis, en lo que es la salida de las FFAA, hasta que el mando militar saliente” deja de ejercer y asume el entrante que designó la presidenta Jeanine Áñez, quien asumió el mando del país el 12 de noviembre, a 48 horas del vacío de poder que generó la partida de Morales a México.

Contó que “por ética” solicitó una reunión con la nueva Presidenta del Estado, en la que le plantearon “la necesidad” de contar con un instrumento legal para respaldar la salida de los militares a las calles que, para este caso, era la declaratoria de la Policía de que había sido rebasada.

“Agradezco la situación de la actual Presidente, que ella nos atendió, nos entendió”, afirmó.

Incursión

El lunes 11, cuando la escalada de violencia subía sin pausa, la Policía se declaró rebasada y la ciudadanía pedía a gritos que las FFAA salgan a las calles para reforzar la seguridad.

“Por la Constitución Política del Estado también ejecutamos el Plan Sebastián Pagador, y tiene la finalidad de cubrir todos los servicios esenciales, porque teníamos información que se querían entrar principalmente a la distribución de combustible a las instalaciones de Yacimientos y a cortar el agua para la población”, declaró Kalimán.

“Eso nos alarma al mando militar y también damos el comunicado de prensa para que salgan las FFAA porque la Constitución me lo permitía y nos los permitía las Ley Orgánica (de las FFAA)”, agregó.

Niega llamadas

El excomandante, en contacto con ATB, negó que hubiera tenido algún contacto con las autoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS) que no habían renunciado en ese momento a sus cargos y que las únicas llamadas e información que recibió estaban relacionadas a los vuelos que hacía el avión FAB 001, en el que se transportaba Evo Morales.

Dijo que las acusaciones que surgen en su contra por parte de otros miembros de las FFAA se enmarcan otro tipo de intereses. Reiteró que todo lo hizo de manera coordinada con el Alto Mando, tal como lo señala la normativa.

“ Yo no me he quedado de presidente. Nadie se ha quedado de presidente que sea militar”

“LA PATRIA Y LA HISTORIA NOS RECONOCERÁN”

REDACCIÓN CENTRAL

Ante la denuncia penal en su contra por incumplimiento de deberes, Williams Kalimán negó tal hecho y dijo que incluso fue más allá de eso.

“Creo que hemos sido parte de mantener la democracia, principalmente la unión de los bolivianos y evitar muerte, y ahora me mente un juicio. Pero se va a desvirtuar todo con las acciones que hemos tomado dentro del marco legal, la situación que se vivía en ese momento”, dijo.

Agregó que está listo para defenderse. “El general Kalimán ha hecho, creo, lo que tenía que hacer en esos momento junto a su Mando Militar, y la patria y la historia algún día nos reconocerán”, finalizó.

CRONOLOGÍA

Domingo 10 de noviembre. Militares desplegados en la carretera Oruro-La Paz, en el sector de Challapata. Se detectan personas armadas que atacan a caravana de mineros.

Lunes 11 de noviembre. El entonces comandante de las FFAA, Williams Kalimán, ordena la salida de militares a las ciudades después de que la Policía fue rebasada y se registra vandalismo.

Viernes 15 de noviembre. El Gobierno transitorio aprueba el Decreto Supremo 4078 que autoriza a los militares el uso de la fuerza en manifestaciones violentas.

Miércoles 13 de noviembre. La presidenta por sucesión de Bolivia, Jeanine Áñez, posesiona al nuevo alto mando de las FFAA del país.

Jueves 28 de noviembre. La presidenta transitoria, Jeanine Áñez abroga el Decreto 4078, que eximía de responsabilidad penal a militares que participen de operativos.