Evo desde Argentina: Volveremos el 3 de mayo

El expresidente Evo Morales manifestó que está seguro que el Movimiento al Socialismo (MAS) ganará las elecciones generales del 3 de mayo y ratificó al binomio conformado por Luis Arce Catacora, candidato a la Presidencia, y David Choquehuanca, a la Vicepresidencia.

“Vamos a volver el 3 de mayo al Gobierno con la consciencia del pueblo, con el voto del pueblo boliviano”, señaló Morales durante su discurso en el acto organizado por el Día del Estado Plurinacional, en Buenos Aires, Argentina.

“Estamos seguros de eso, no estamos lejos de eso, es cuestión de tiempo”, acotó.

Morales también afirmó no se retirará de la política tras lo que considera “provocación”.

“Antes de las elecciones del 20 de octubre yo habría pensado: ‘Mi última gestión, hasta el 20-25’. Pero ahora que me han provocado, ahora que me expulsaron y no quieren que vuelva a Bolivia, quiero decirles (que) voy a seguir haciendo política para derrotar a la derecha boliviana, no tengo ningún miedo”, exclamó e insistió que en Bolivia se produjo un golpe de Estado.

En el evento, realizado en el estadio Español de Buenos Aires, estuvo Álvaro García Linera, exvicepresidente, junto al exministro y ahora candidato Arce Catacora. Sin embargo no estuvo presente Choquehuanca. Junto a ellos estuvo presente el secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky.

Varios sectores del MAS cuestionaron la conformación del binomio elegido en Argentina. Algunos grupos consideran que Choquehuanca debería postular para la Presidencia y otros rechazan a Arce Catacora. Desde la Central Obrera Boliviana (COB), que propuso a David Choquehuanca y al líder minero Orlando Gutiérrez.