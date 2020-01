Mesa ratifica a Pedraza como su acompañante para las elecciones

El candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, ratificó hoy a Gustavo Pedraza como su acompañante para las elecciones generales, que se celebrarán en mayo.

"Quiero aprovechar para ratificar a nombre de Comunidad Ciudadana (CC) la alegría y orgullo que me da contar con Gustavo como candidato a la Vicepresidencia de Bolivia", anunció tras su visita al Instituto Oncológico del Oriente Boliviano de Santa Cruz.

Mesa afirmó que las elecciones del pasado 20 de octubre, anuladas por los indicios de fraude en favor del Movimiento Al Socialismo (MAS), mostraron el apoyo de sus votantes a este binomio y propuesta electoral.

"No hay razón para establecer un cambio en mitad de camino (...) nosotros creemos que el proceso electoral es un proceso que fue interrumpido y lo entendemos (...) Hemos ganado esa elecciones y eso nos da la confianza de oficializar esto. Esta circunstancia además marca algo muy importante, la solidez de una propuesta que no cambia al vaivén del viento y no cambia al vaivén del sentido de oportunidad", agregó el ex presidente.

Fue en una conferencia de prensa en la ciudad de Santa Cruz en la que de dio este anuncio.

"Nosotros hemos recibido el apoyo el 20 de octubre y ese apoyo expresa confianza y nosotros ofrecemos certeza y coherencia. Esta candidatura no es una aventura, va estructurada con un binomio y un equipo nacional", dijo por su parte Pedraza al lado de Mesa.

En pasados días el partido de Luis Revilla, Sol.bo, anunció la ruptura de alianza con CC para sumarse a las filas de la candidatura de la actual presidente transitoria Jeanine Áñez. Ayer el alcalde de La Paz anunció que no irá como candidato, pero mantiene esa alianza con la mandataria.