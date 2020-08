Tarija: aíslan a 41 reos por sospecha de Covid-19

La directora departamental de Régimen Penitenciario de Tarija, Mariela Figueroa, informó que, en el penal de Morros Blancos, existen 41 reclusos asilados con el virus Covid- 19 y todos están bajo revisión médica.

“De dos decesos que sucedió en Morros Blancos, se realizó pruebas rápidas del virus Covid- 19, a 52 privados de libertad que eran contactos directos e indirectos, de ellos salen positivos 41 y se los aisló inmediatamente”, informó Figueroa.

La autoridad explicó que sólo en Morros Blancos hay casos de coronavirus y que el mismo ya fue controlado, según los protocolos de bioseguridad. Aclaró que los dos reclusos que fallecieron, días atrás, fueron en el hospital y no en instalaciones del recinto penitenciario y que hasta ahora no tienen el resultado de si fue por coronavirus o no.

En el caso del tercer fallecido, que se registró el sábado pasado, dijo Figueroa, está confirmado que murió por la Covid- 19, también en el hospital. Mientras se sigue esperando los resultados de los anteriores dos privados de libertad, puntualizó.

En la ciudad de Tarija está el penal Morros Blancos que alberga a 650 personas privadas de libertad. Los otros reclusorios, que son carceletas, del departamento tarijeño están: en Villamontes, en Entre Ríos, en Bermejo y en Yacuiba. Con ese antecedente, la directora reiteró que sólo en Morros Blancos se presentaron casos Covid- 19.

“El trabajo que realizamos es constante y esforzado, cada vez se necesita más (ayuda) en las cárceles de Tarija, pero se ha estado aplicando los protocolos de bioseguridad y se tiene el apoyo, también de la doctora de odontología, quien ayuda con la revisión médica a los privados de libertad”, informó Figueroa.

De todas maneras los centros penitenciarios y carceletas en Tarija, han ido cumpliendo los planes de contingencias, al igual que las demás cárceles del país, ante la emergencia sanitaria, para prever, contener y controlar la propagación del virus Covid- 19. “Todo está bajo control”, manifestó la autoridad departamental de Penitenciaria.