TSE define retirar el Direpre de la jornada de votación

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, informó hoy que la Sala Plena estableció que las pruebas que se hicieron con la Difusión de Resultados Preliminares (Direpre) no permiten seguridad y por lo mismo se definió quitar este mecanismo de la jornada de votación.

“Queremos informar que los resultados de las pruebas no nos permiten tener la seguridad de la difusión completa de los datos que le ofrezcan certidumbre al país, es por eso que con seriedad técnica y motivados por la responsabilidad con el país. El TSE ha decidido el retiro del Direpre de la jornada de votación”, dijo.

"Luego de una valoración responsable, serena, la Sala Plena del TSE consideró que si el Direpre no asegura tener el volumen de información suficiente que nos asegure que sus datos van a estar cercanos a los oficiales, es preferible no generar confusión o incertidumbre en la ciudadanía con datos preliminares que luego no puedan estar cercanos a los datos oficiales", acotó.

En ese sentido, el Presidente del TSE aseveró que la instrucción que se dio a todos los tribunales electorales departamentales del país es que "redoblen los esfuerzos" para recibir la mayor cantidad posible de actas desde el domingo en la tarde y noche, para que los datos del cómputo oficial estén lo más completo posibles desde la noche del domingo.

Eso sí, aclaró que los resultados que se difundan la noche del domingo no serán los oficiales

"El domingo en la noche no vamos a tener el resultado oficial y final, eso nos va a tomar algunas horas adicionales. Es importante que la ciudadanía tenga paciencia porque el resultado va a ser confiable, un poco más lento, pero el país no puede arriesgar a tener resultados que no le generen certezas", aseguró Romero.