Rómulo Calvo: "Un trapo no hace nada, un trapo no nos representa"

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, tildó de "malagradecidos" y "cuervos" a quienes participaron en el denominado "wiphalazo" y afirmó que "un trapo no hace nada, un trapo no nos representa".

El dirigente cívico afirmó que con las movilizaciones de organizaciones sociales se busca "provocar" a todas las regiones del país e imponer esa enseña patria en el departamento de Santa Cruz como una "falta de respeto".

"Un trapo no hace nada, un trapo no nos representa", añadió y dijo que lo que los representa con otros aspectos como: "Nuestra fortaleza, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, lo que hacemos todo el día a día, nuestra constancia, nuestra fe en Dios y el poder buscar unidad para Bolivia".

Calvo calificó además como gente "malagradecida" a quienes vinieron de otros departamentos a Santa Cruz buscando mejores días e instó a no dejarse "mandar" por el Gobierno al participar en movilizaciones como la de este martes.

"Con esta ley (Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas), con esta norma, las cosas van a cambiar y ya no va a haber un pueblo agradecido ya no ve un pueblo que respalde todas esas cosas que ustedes están haciendo en contra de los cruceños, en contra de la tierra que le da de comer, no sean cuervos, la zanja que existe entre oriente y occidente, eso es lo que están buscando", dijo en declaraciones a Gigavisión.

Este martes se desarrollaronn concentraciones de reivindicación a la wiphala en todo el país que, a decir del Gobierno, fue blanco de un "ultraje" tras haber sido retirada del mástil durante los festejos por aniversario cruceño el 24 de septiembre.

En Cochabamba, una de las concentraciones del evento denominado "wiphalazo", el presidente Luis Arce fustigó la convocatoria al paro cívico de este lunes y aseguró que la ciudadanía prefirió trabajar en lugar de apoyar a los sectores opositores.

Además, advirtió a la oposición con hacer "respetar en las calles" la decisión de las mayorías, en alusión a la victoria que obtuvo el Movimiento Al Socialismo (MAS) en las urnas durante las pasadas elecciones generales.