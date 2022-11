Creemos: Bazán confirma ruptura interna con bloque de Gutiérrez

El Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) instaló 38 hidrantes en 120 manzanos de la ciudad, en... Ver más Una red de 38 hidrantes protegerá de incendios al centro de la ciudad

La Empresa Misicuni avanza con la construcción de la aducción 1 que dotará de agua a tres municipios del eje... Ver más Instalan tuberías del D-1 de Misicuni en el río Taquiña

Los vecinos de Colcapirhua declararon ayer un cuarto intermedio en el conflicto por la planta de tratamiento que se... Ver más Conflicto por planta de Tiquipaya entra en cuarto intermedio 30 días