Funcionario que retiró la silla de Evo demandará a masistas

El secretario de Culturas de la Alcaldía de Uncía, del departamento de Potosí, Martín Choque, quien tiró la silla en la que Evo Morales pretendía sentarse, indicó que presentó una denuncia tras ser agredido, pero aseguró que no se arrepiente de lo sucedido, y que el líder del MAS perdió su autoridad tras renunciar en 2019.

“Ayer presenté también una denuncia en el Ministerio Público. (...) (Morales) vino con una intención de provocar. No me arrepiento, me siento con más valor porque estoy defendiendo mi cultura, del norte de Potosí”, sostuvo en Contacto Bolivia.

Ayer, durante un festival en Uncía, Choque retiró la silla de Morales, que estaba a su lado. Relató que eso provocó que los seguidores del líder cocalero lo golpearan hasta hacerle perder la conciencia.

“Cuando estoy gritando con Evo Morales, ahí empiezan a gritar los seguidores de Evo. Con el palo de las banderas me han sonado. Eso me hizo perder la memoria (se desmayó) y luego reaccioné. (...) Una patada me dieron en el ojo derecho”, relató.

Por otro lado, expuso que el líder del MAS perdió su autoridad en Potosí y en otros sectores de Bolivia tras renunciar en 2019, incluso recordó que, en 2020, Morales recibió chicotazos de parte de las autoridades en Betanzos y fue echado.

“Él ha perdido la autoridad cuando era presidente, cuando dejó a Bolivia, cuando renunció. (...) Él mismo decía ‘patria o muerte’ y con ese lema gobernaba, pero eso había sido por la boca”, mencionó.