Caso ABC: testigo protegido no murió en un accidente de tránsito, según medios

Felipe Sandy Rivero, el testigo protegido del caso coimas en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), no murió en un accidente de tránsito en Miami, Estados Unidos, como el ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró.

Según la búsqueda y consultas que la ANF realizó en hospitales de Miami en Estados Unidos, el testigo protegido no murió en ningún accidente de tránsito.

El programa Que no me Pierda, de la Red Uno, también informó que no hay reporte de que Sandy haya muerto por accidente de tránsito.

La base de datos del condado de Miami Dade indica que Sandy murió el 20 de enero a las 16.55 y fue reconocido por un familiar. El reporte público no arroja ningún otro detalle respecto a las circunstancias de su muerte, pero indica que Aroldo Zuriarrain es el investigador del caso numerado 2023-00254.

Según la Red Uno, el documento del examen médico forense proporcionado de manera directa al programa Que No Me Pierda, del señor Felipe Sandy Rivero, revelaría que la persona no murió por un accidente vehicular.

El viernes de la semana pasada, Lima reveló que el testigo protegido murió en un accidente de tránsito en Miami. Sin embargo, según reporta El Deber, la misma autoridad aseguró, en una entrevista a ese medio, que recién ayer se enteró de su fallecimiento por las redes sociales, dijo que el Gobierno no recibió un informe oficial desde Estados Unidos.

Sandy denunció el caso ABC el año pasado con el apoyo del diputado oficialista Héctor Arce, pero antes exigió garantías y las autoridades del Ministerio Público le otorgaron el estatus de testigo protegido. Sin embargo, pese a las supuestas garantías, recibió amenazas y tuvo que salir del país en busca de refugio en Estados Unidos.

En enero pasado, poco antes de morir, el testigo protegido grabó un video donde detalla la secuencia de los hechos sobre el caso que denunció.

El registro audiovisual fue revelado la noche del martes pasado, día en que el ministro de Justicia acusó al fallecido de pertenecer a una red de extorsión que intentó dañar la imagen de la empresa china y del ejecutivo de la ABC, Henry Nina.