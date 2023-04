Cúpula del MAS "deslinda responsabilidades" de la gestión de Arce

El vicepresidente del MAS, Gerardo García, afirmó que el partido azul "deslinda responsabilidades" de lo que pueda suceder con las decisiones del presidente Luis Arce en temas económicos y señaló que hay temor en la población de que se repita la crisis económica de 1985 durante el Gobierno de la UDP.

“Nosotros siempre hemos dicho que deslindamos responsabilidades de lo que puedan hacer nuestro Presidente y Vicepresidente en estos temas que estamos viviendo un poco crítico, con las leyes que están sacando y muchos decretos que están aprobando, que mucho está afectando a muchos sectores sociales y que no están acorde a los principios ideológicos del MAS”, dijo el dirigente, que pertenece al "ala evista" del partido.

García dijo que una reunión de las nueve direcciones departamentales del MAS llegó a esa conclusión ayer, tras una ardua evaluación de la situación del país.

El dirigente del MAS puso de ejemplo al decreto que regula la venta de combustibles, señalando que fue rechazada en zonas rurales del país.

“Antes, nosotros teníamos derecho a tener acceso a 120 litros diario para trabajar en el campo, porque un tractor u otra maquinaria pesada no gasta sólo 120 litros, gastamos más de 300 a 400 litros, porque trabajamos día y noche. Por esa razón, esto afecta de gran manera, esperamos que el Presidente corrija estos decretos para evitar convulsión, esto no es por oposición, sino es algo que afecta a la población”, indicó.

Sin embargo, afirmó que no se piensa en movilizaciones porque esperan que el Gobierno corrija estas normativas.

“Queremos que se evite toda esta situación, los ministros deberían bajar a explicar a la población y en algunas partes estos decretos se tendrán que modificar, porque de lo contrario, no solamente serán los del trópico, sino todos los bolivianos se movilizarán y hasta se levantarán en el país”, dijo.

García explicó que la gente está con "miedo" de que se repita la crisis de la UDP, tras el Gobierno de Hernán Siles Zuazo (1982-1985), puesto que en el país hay crisis de dólares.

“Nosotros hemos alertado que la gente está con miedo a que pueda pasar lo mismo que 1984 con Siles Zuazo, cuando se bajó al presidente Hernán Siles Suazo por las medidas que ha tomado y la devaluación de la moneda y el dólar desapareció. Con esta desaparición del dólar la gente está asustada, los importadores no consiguen dólar, yo he intentado comprar dólar y me han ofrecido a 8 bolivianos el dólar, ya no hay a 6,96 ni a 7 bolivianos, eso está asustando mucho a la gente”, aseveró.