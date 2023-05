Andecop justifica el incremento de las pensiones hasta en 5% para "subsistir"

La Asociación Nacional de Colegios Privados de Bolivia (Andecop) comunicó y justificó el incremento de pensiones del 3% hasta el 5% para "subsistir"; la Dirección Departamental de Educación (DDE) indicó que el incremento no puede darse de manera unilateral.

"Nosotros queremos hacer conocer, como resultado del ampliado nacional, el incremento del 3% al 5% (de las pensiones). Este espacio de porcentaje de 3% a 5% corresponde a que los colegios, de acuerdo a sus presupuestos, podrían determinar el porcentaje del incremento de las pensiones. En casos extremos, (algunos) colegios requieren un presupuesto para subsistir y funcionar", indicó la representante del sector Isabel Sotez.

La representante de Andecop argumentó que, si no se incrementa las pensiones, no van a tener con qué van pagar al personal docente y administrativo; además, indicó que los padres de familia tienen la "obligación" de aumentar el pago de las pensiones en los colegios particulares porque se tiene un contrato firmado. Sin embargo, no especificó si el documento contempla el incremento de las pensiones a futuro.

"Se firmó ese contrato y tiene la obligación de cumplir, hay padres de familia que están conscientes de esto. Esto es todos los años, se debe hacer un incremento, porque es (para el pago) del personal docente administrativo; y no sólo es eso, también afecta al bono de antigüedad, a los patronales y todos los gastos que tiene un colegio para su mantenimiento. Se tiene que incrementar las pensiones, no hay otra", argumentó.

El director de la Dirección Departamental de Educación, Iván Villa, sostuvo que cualquier incremento en las pensiones escolares se debe realizar previa autorización de los ministerios de Educación y Economía.

"Decirles a Andecop que ellos, por su propia determinación, no pueden determinar un incremento de pensiones. Recomendarles a los padres de familia, que a la fecha no hay ningún incremento de pensiones. No pueden ellos incrementar o exigir el cobro de pensiones", indicó Villa.

Este año, el Gobierno y la Central Obrera de Bolivia acordaron un aumento salarial del 3% para el salario básico y del 5% para el salario mínimo nacional.