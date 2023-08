Amaszonas asegura que pagará deuda con arrendatario a través de un plan

El gerente de la aerolínea Amaszonas, Dardo Gómez, aseguró este jueves que la aerolínea pagará la deuda que tiene con su arrendatario, pero actualmente se debate el monto adeudado. La línea continuará suspendida hasta el 15 de agosto.



"Quiero aclarar que hemos acudido al Tribunal Constitucional, no para no pagar la deuda. Al Tribunal Constitucional hemos acudido porque se está vulnerando nuestros derechos al debido proceso. Nosotros establecimos una deuda y el (arrendatario) ha establecido otro número de la deuda, esa es una controversia", indicó Gómez.



La Sala Constitucional Tercera de La Paz aceptó un amparo de la aerolínea y dispuso levantar las medidas impuestas contra la aerolínea Amaszonas; sin embargo, el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Iván García, informó que los cuatro aviones arrendados de Amaszonas (CP-3145, CP- 3142, CP-3135 y CP-3171) no pueden volar, pues no existe un contrato vigente de arrendamiento con la empresa GY Aviation.



El 15 de agosto se espera que se resuelva el amparo presentado por Amaszonas. La DGAC dejó en claro que, hasta esa fecha, se mantiene la medida de desmatriculación de las cuatro aeronaves.



El gerente recalcó que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) no debería intervenir en este proceso que es privado. El conflicto debe ser debatido en un Tribunal de Nueva York, EEUU.



"Hay vulneración de nuestros derechos, (...) no se han respetado los procesos, los tiempos procesales administrativos, no hemos llegado a un recurso de revocatoria (...) es decir, se nos ha vulnerado en todos los derechos", recalcó.



Deuda Millonaria



Gomez confirmó que tienen deudas con impuestos, Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL) y la DGAC, y que las mismas están siendo canceladas con un plan de pagos. Dichas deudas son la acumulación de aproximadamente 10 años.



"Nosotros no estamos dejando de pagar, se habló de nuestra deuda con Impuestos, de nuestra deuda con NAABOL, tenemos deuda con NAABOL y con Impuestos hay un plan de pagos, como todos los que tenemos una deuda acumulada. (...) Hay un plan de pagos vigente, nos hemos acogido a un plan de pagos para poder ir pagando nuestra deuda", explicó Gómez.



Además, indicó que deudas millonarias similares a la de Amaszonas la tienen todas las aerolíneas en el país. "Con la deuda lo único que se ha querido hacer es confundir a la gente porque deuda millonaria la tenemos todas las aerolíneas, incluyendo la estatal, con todos los entes", dijo.