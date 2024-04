Rodríguez dice que la Ley 348 es "antihombres" y genera polémica en el Senado

"La ley 348 tiene ojos para ver a los hombres como enemigos. Es prácticamente una ley antihombres". Así el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, se refirió este miércoles a la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, lo cual generó una polémica entre sus colegas.

De manera inmediata, la opositora Andrea Barrientos reclamó a Rodríguez por esas expresiones, pero el presidente del Senado ratificó que existe "bastante abuso" respecto a esa ley.

"A mí me consta realmente, me consta, hay mucho abuso", recalcó el senador oficialista.

Rodríguez hizo esa afirmación a tiempo de comentar una iniciativa de su colega "evista" Patricia Arce, quien propone modificar la Ley 348 en consenso con organizaciones de mujeres y también de varones.

Molesta, la senadora Barrientos le dijo a Rodríguez que bajo ninguna circunstancia le permitirá decir que la Ley 348 ve a los hombres como enemigos. Le exigió que se retracte.

"La Ley 348 es el resultado de una lucha de casi 50 años de las mujeres, para que no nos maten, para que no nos violen, para que no nos abusen. ¿Sabe quién falla? Los operadores de Justicia, no es la norma la que plantea a los hombres como enemigos. La norma también protege a los hombres", afirmó la opositora.

"Usted está desconociendo la lucha en las mujeres, usted está desconociendo un avance histórico en este país. Su comentario no es apropiado bajo ninguna circunstancia, yo le pido se retracte, le exijo", exclamó.

La senadora Patricia Arce reaccionó y ratificó que la Ley 348 atenta contra los derechos de los hombres y que existen mujeres que reconocen esta situación.

Al final, Rodríguez dispuso que el proyecto de modificación a la ley sea derivada a la Comisión de Constitución, para su trámite legislativo.